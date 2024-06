Claudia Martín responde si hubo un tercero en discordia que causó su ruptura con Hugo Catalán

Claudia Martín, quien recientemente culminó las grabaciones del melodrama “El amor no tiene receta”, decidió romper el silencio y poner un alto a los dimes y diretes que se han formado con respecto a la causa de su rompimiento con el actor Hugo Catalán.

Luego de encabezar varias publicaciones en las que se hizo alusión a un supuesto tercero en discordia, la famosa optó por hacer frente durante un encuentro con la prensa durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Él y yo no dijimos nada y siempre es como: ‘¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí hay que encontrarle ahí algo’, pero él lleva 20 años de carrera, no tendría porqué hacer algo así, él ya está trabajando, él ya empezó otro proyecto ahorita, son puros chismes, eso no es cierto“, aseguró contundente.

Dentro de las declaraciones retomadas por el programa “Despierta América”, Claudia Martín recalcó que su romance llegó a su fin en el mejor de los términos: “Lo que te puedo decir es que no acabamos peleados ni nada por el estilo. Para nada lo corrí del departamento”, dijo con respecto a las teorías que se formularon en torno al rompimiento.

“Yo respeto y admiro profundamente a Hugo, ahora sí como bien dices, quedamos en los buenos términos. Siempre hubo respeto de mí hacia él, de él hacia mí. No me lo he encontrado, no lo he visto desde hace un mes o más, poquito más, no sé“, añadió durante su charla con los medios.

Asimismo, la mexicana desestimó los señalamientos al actor Daniel Elbittar, con quien la famosa compartió pantalla en “El amor no tiene receta” y a quien se ha señalado como el “tercero en discordia”.

“No, totalmente, no, yo respeto mucho a Daniel, a Sabrina, su relación, al final de cuentas este es un trabajo y los que estamos aquí sabemos cómo es parte del crear esa química entre la pareja de Paz y Esteban, pero únicamente es eso“, expresó.

Para finalizar, Claudia Martín afirmó que se encuentra adaptándose a esta nueva etapa en su vida y agradeciendo por las experiencias vividas junto a Hugo Catalán: “Si al final no funcionó yo sé que los dos pusimos todo de nuestra parte, que siempre fuimos un equipo, nos apoyamos uno al otro. Simplemente ya ocurrió es parte de mi pasado y siempre voy a estar agradecida con la relación y por él“.

