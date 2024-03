Claudia Martín habla como nunca antes sobre su nuevo amor tras polémico divorcio con Andrés Tovar

Claudia Martín se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal. Y es que es en medio del éxito que ha obtenido el melodrama “El amor no tiene receta”, que protagoniza junto a Daniel Elbittar, ha decidido revelar detalles sobre su vida amorosa junto al actor Hugo Catalán.

En entrevista con Mezcal TV, la mexicana hizo referencia a su melodrama y reveló cuál es su “receta para el amor”, argumentando que hay dos pilares esenciales en cualquier relación.

“Mi receta del amor te puedo decir que siempre tiene que haber respeto y comunicación. Siempre tenemos que respetar la individualidad del otro, la forma de pensar“, dijo la estrella de TelevisaUnivision durante la charla.

Al ser cuestionada más a fondo, Claudia Martín indicó que su lenguaje del amor es, en definitiva: “Que me escuchen. Me gusta que me pongan atención cuando hablo. Me gusta que me escuchen, eso me gusta mucho”, dijo contundente. “Saber que tienes ciertas personas que están ahí incondicionalmente en tu vida, vale oro”.

La famosa demostró que su relación actual con el también actor Hugo Catalán va viento en popa, pues además de las diversas publicaciones que ambos comparten en redes sociales, tienen claro que lo más importante para ellos es “escucharse, poner atención a lo que pasa dentro de la relación y respetarse”.

Es así como Claudia Martín deja atrás su polémica separación del productor Andrés Tovar, con quien mantuvo un matrimonio por varios años y que llegó a su fin en medio de un escándalo que involucró el nombre de Maite Perroni. Ahora, ambos famosos se encuentran felices con sus respectivas parejas.

