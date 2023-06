Novio de Claudia Martín confesó que no se quiere casar con la actriz | VIDEO

Luego de sostener un matrimonio con el productor de TV Andrés Tovar, Claudia Martín debió vivir una separación pública y escandalosa cuando este le dejó para comenzar otra relación con Maite Perroni, su ahora esposa. En este sentido, Claudia decidió continuar con su vida y comenzar un nuevo amor con el actor Hugo Catalán.

Con los frutos que da el amor y la posibilidad de volver a enamorarse, es como Martín y Catalán llevan adelante su relación de pareja. Pero, pese a que les va muy bien, ambos saben que ésta podría tener los días contados o no pasar de un noviazgo eterno.

Esto debido a que Hugo Catalán ha dejado claro que no piensa casarse nunca, algo que ya le ha hecho saber a Claudia.

Luego de ser abordado por los medios de comunicación, Hugo confesó que sí ha platicado con Claudia Martín sobre la idea de casarse, pero aseguró que él tiene claro qué desea de eso.

“Estoy muy feliz con Claudia, evidentemente. Yo creo que no hace tanta falta casarse, si nos casamos creo que nadie se va a enterar, a mí me gustan las cosas muy discretas pero estamos muy bien, somos muy felices y es una relación súper bonita”, explicó el joven,

Para rematar su visión de ese suceso tan importante en la vida familiar de muchas personas, Catalán abundó sobre el tema y sus repercusiones.

“En realidad no sé si creo en el matrimonio, pero es que me agobian las bodas, puedo ir a una de alguien pero me da ansiedad hacer mis fiestas de cumpleaños, pero si un día me caso seguro irá muy poca gente”, refrendó en su ideal de este tipo de actos.

Para rematar, indicó que vivir en pareja sí es algo que le agrada y que de ser necesario, sería consciente de darle seguridad legal a su pareja.

“Prefiero la unión libre, pero si es casarse por un tema legal, sí lo consideraría”, culminó.

