Claudia Martín presume su belleza al natural sin gota de maquillaje en la playa

Claudia Martín sigue disfrutando de unos merecidos días de descanso en las playas, de Cancún, en México, lo que aprovechó para presumir su belleza completamente al natural, pues como pocas veces dejó ver su rostro sin una sola gota de maquillaje provocando una lluvia de cumplidos con los que sus seguidores confirmaron que posee una belleza única.

La talentosa actriz mexicana, quien protagonizó la última versión de la telenovela ‘Los Ricos También Lloran’ producida por TelevisaUnivision, no solo es reconocida por los éxitos que ha logrado a sus 33 años, pues lamentablemente su nombre también se ha visto envuelto en escándalos como el que provocó su divorció con el productor Andrés Tovar, siendo este último señalado por una supuesta infidelidad en la que también se involucró a Maite Perroni.

Pero tras una larga temporada en la que también se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el también actor Hugo Catalán, Claudia Martín ha confirmado a sus más de 2 millones de seguidores de Instagram que está en su mejor momento, y prueba de ello fue una serie de fotografías en las que, sin miedo a las críticas, presumió a lo grande su belleza al natural.

Y es que, posando desde la playa y a plena luz del día, la estrella de televisión dejó ver su rostro sin una sola gota de maquillaje, pues en la serie de tres instantáneas no se conformó con posar solo a la distancia, sino que también expuso su bello rostro de frente a la cámara.

Las imágenes que fueron acompañadas con la frase: “Perderte y encontrarte…” junto a un corazón amarillo, dieron pie a una lluvia de reacciones, entre “me gusta” y comentarios en los que sus admiradores le hicieron saber que su belleza es simplemente espectacular.

“Te ves maravillosa”, “Cada día más linda”, “Eres una actriz muy hermosa”, “¡Bellísima!” y “Eres muy bella”, fueron solo algunos cumplidos que recibió.

Pero la serie de publicaciones no terminó ahí, ya que más tarde compartió un breve video en el que únicamente se aprecian sus piernas mientras descansa frente al mar y goza de una tranquilidad absoluta.

Dicha grabación fue acompañada con el tema “Flowers” de Miley Cyrus, que para muchos es considerado como un homenaje al amor propio luego de una ruptura amorosa que perfectamente podría ser su caso y con lo que dejó ver que su tormentosa relación ya quedó en el pasado. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

También te puede interesar:

–Claudia Martín habla por primera vez del bebé que esperan Maite Perroni y el productor Andrés Tovar

–Claudia Martín conquistó las redes con un look inspirado en ‘Rebelde’

–Claudia Martín hace su propio video con la canción de Shakira y le comentan: “Te quedó bien Perroni”