Claudia Martín habla de la boda de su ex con Maite Perroni y aclara si la frase que publicó fue para ellos

Claudia Martín habló por primera vez de la boda de Andrés Tovar y Maite Perroni, acabando de una vez por todas con las especulaciones que surgieron con la publicación de un mensaje que los usuarios de redes sociales tomaron como una indirecta para los recién casados.

Fue a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, en donde Claudia Martín compartió el pasado 9 de octubre la frase “No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”, misma que muchos dieron por hecho que se trataba de una indirecta para su ex y Maite Parroni.

Al respecto, la actriz fue cuestionada por el programa ‘Despierta América’, en donde afirmó que se trató de una mala interpretación, pues en realidad no lo hizo con esa intensión.

“La gente siempre va a ver lo que quiere ver. Yo siempre subo de todo, música, frases? vi las noticias y dije: bueno, ya‘”, respondió.

Pero fue en entrevista con ‘El Gordo y La Flaca’, donde la protagonista de la telenovela de TelevisaUnivisipon ‘Los Ricos También Lloran’ rompió el silencio en torno a la reciente boda de su exesposo, Andrés Tovar, asegurando que ya no desea recordar su pasado y únicamente puede enviar sus buenos deseos.

“Es algo que en este momento creo que ya no puedo hablar, no debo hablar al respecto, ya cada quien hace su vida, su camino y hoy por hoy yo siempre voy a desearle a los demás lo mejor y felicidad porque eso es lo que siempre espero que las demás personas me deseen y me envíen a mí, bonitas energías, entonces eso es lo que siempre voy a desearle a los demás”, respondió.

Al ser cuestionada acerca de los planes que tiene, señaló sus deseos de seguir adelante, pues está en otra etapa de su vida en la que prefiere enfocarse únicamente en aprender de cada experiencia que ha vivido, lo que ha pasado y la manera en que se transformando.

En cuanto a su relación con el actor Hugo Catalán, afirmó que definitivamente está pasando por el mejor momento, en comparación con lo que vivió en épocas anteriores.

“Creo que definitivamente estoy en un mejor lugar hoy por hoy de lo que estuve anteriormente en mi vida y eso es lo importante”, explicó.

Además, Claudia Martín describió a su actual pareja sentimental como un gran compañero de vida en quien también ha encontrado a una persona con la que se complementa: “el respetar uno al otro nuestro trabajo, nuestro espacio y nuestro tiempo ha sido que nos hayamos acoplado muy bien y pues ahorita estoy muy contenta”.

“Me ha enseñado a ser más libre y a valorar lo verdaderamente importante en esta vida”. Claudia Martín

