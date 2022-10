Claudia Martín presume su curvilínea silueta con traje de baño cruzado mientras camina por la calle

Claudia Martín paralizó las redes sociales con una sexy serie de fotografías en las que apareció posando con un traje de baño cruzado que lució mientras camina en medio de la calle, imágenes que fueron tomadas por su novio, el también actor Hugo Catalán.

Tras la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, la protagonista de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Los Ricos También Lloran’ decidió poner tierra de por medio para alejarse de la polémica debido a un mensaje que publicó en sus redes sociales que muchos aseguraron se trataba de una indirecta para su exesposo, por lo que se tomó unos días de descanso en la playa junto a su novio Hugo Catalán, quien también demostró su habilidad como fotógrafo.

Y fue precisamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la bella actriz compartió una serie de fotografías en las que apareció posando en medio de la calle con un revelador traje de baño color marrón que resaltó sus curvas y provocó la reacción de miles de fanáticos.

“Caminando por ahí… ¿Cuál les gusta más? 1, 2 o 3 Los leo chicos”, escribió la famosa al pie de la publicación.

El seductor traje de baño cruzado por el frente que dejó la espalda al descubierto, fue combinado con un short blanco, con lo que logró resaltar al máximo su curvilínea silueta y dejó como resultado la aprobación de más de 54 mil seguidores que la calificaron con un corazón rojo.

Además de la tercia de postales, Claudia Martín también expuso un poco de lo que está viviendo junto a su actual pareja, pues con otra selección de imágenes reveló que estos días de descanso les han sentado de maravilla.

En esta ocasión la pareja apareció posando desde la playa, en donde nuevamente ella se lució con el mismo traje de baño, mientras que en otra instantánea exhibió su figura con un bikini de hilos color negro.

“¡¡¡Carrete de estos últimos maravillosos días contigo!!! Gracias por todo hermoso mío”, señaló la actriz de 33 años al pie de las imágenes que recibieron una lluvia de halagos para ambos actores. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

