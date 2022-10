Boda de Maite Perroni y Andrés Tovar duró tres días en los que estuvieron rodeados de amigos y familia

El pasado fin de semana se realizó la boda de Maite Perroni y el productor Andrés Tovar, pero la celebración no fue la una boda tradicional, pues los famosos decidieron realizar una fiesta de tres días y revelaron los motivos por los que decidieron que fuera así.

La pareja compartió con diversos medios de comunicación algunos detalles de su esperada boda y tras la ceremonia religiosa celebrada el pasado sábado 8 de octubre en Valle de Bravo, en el Estado de México, al día siguiente se casaron por lo civil, con lo que continúo la fiesta rodeados de su familia y los amigos más cercanos en donde incluso se dio un emotivo reencuentro entre los integrantes de RBD.

“Estamos muy emocionados, muy contentos de poder compartir con la gente que más queremos, con nuestra familia, amigos. Es un momento muy emocionante para nosotros lleno de ilusiones, de muchísima alegría, y de celebrar, hoy es un día de celebración y empezar una etapa importante de construir una familia y poder junto caminar de la mano”, dijo la protagonista de telenovelas como ‘Cuidado con el Ángel’, ‘La Gata’ y ‘Antes muerta que Lichita’.

Maite Perroni y Andrés Tovar celebran su boda en Valle de Bravo, México. Foto: Mezcalent

Asimismo, confesó que nunca había pensado en la posibilidad de llegar al altar, pero sin duda este es un momento muy importante que afronta con la responsabilidad e importancia que merece.

“Nunca esperaba casarme. Sí, claro que sí (creía en el matrimonio), pero hasta que llegó el señor Tovar. Es una ilusión muy grande y el poder compartir con Andrés esta historia, este plan, este sueño, proyecto que tenemos juntos creo que es una de las certezas más claras que he tenido, no he tenido duda en ningún momento. Es tan claro y tan real que es mejor de lo que me podría haber imaginado”, señaló ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Al ser cuestionados sobre su decisión de tener una boda de tres días, la pareja no dudó en confesar que es para complacer a todos sus invitados, quienes, al igual que ellos, disfrutan de la fiesta.

“Tres días porque somos fiesteros y nuestros amigos y familia también”. Maite Perroni

“Queríamos eso, celebrar, tener la bendición, luego la boda civil y luego un convivió con toda nuestra familia y amigos, esos tres días apenas son suficientes para compartir y celebrar nuestro amor. El día de ayer tuvimos una bendición y el día de hoy la boda civil con nuestros amigos y familiares“, respondió el productor junto a la también cantante.

En cuanto a la luna de miel, Andrés Tovar señaló que es una sorpresa para Maite, por lo que solo le pidió preparar “una maleta para playa, pasaporte y listo”, pero antes de dar paso a la celebración, la pareja reiteró sus deseos de convertirse en padres muy pronto.

También te puede interesar:

–Maite Perroni y Andrés Tovar ya se casaron y presumieron la primera foto: “¡Lo hicimos!”

–Anahí presume boda de Maite Perroni y foto con ex compañeros de RBD en Instagram

–Maite Perroni confiesa sus deseos de ser mamá: “Está dentro de nuestros planes”