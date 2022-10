Claudia Martín se olvida de la boda de su ex con Maite Perroni y se va de escapada romántica

El mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que la actriz, Maite Perroni y el productor de televisión, Andrés Tovar, protagonizaran la boda del año en una romántica fiesta que tuvo como sede una hacienda en Valle de Bravo. En redes sociales varios invitados compartieron imágenes que muestran la espectacular fiesta que tuvieron.

La boda llamó mucho más la atención después de que Claudia Martín, expareja sentimental de Andrés Tovar, compartiera un mensaje en su cuenta en Instagram que fue tomado como una indirecta a la celebración, pues es importante recordar que se mantiene firme en que su ex le fue infiel con la exintegrante de RBD.

“Don’t worry too much. Everything will fall into place”, lo que en español quiere decir: “No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”, escribió el pleno día de la boda.

Por medio de su cuenta en Instagram, la protagonista de telenovelas como Los ricos también lloran, Enamorándome de Ramón y Amores con trampa demostró que ya dejó atrás la controversial boda entre Andrés Tovar, su ex, y Maite Perroni, al realizar un romántico viaje ni más ni menos que con su nueva pareja sentimental.

INSTAGRAM CLAUDIA MARTÍN

Ante sus millones de seguidores, Claudia Martín de 33 años subió una fotografía en la que demostró que está realizando un viaje en avión. La postal, tomada por su nuevo novio Hugo Catalán, fue acompañada por el mensaje “En las nubes”. Su pareja sentimental se hizo presente con un tierno mensaje que se viralizó a los pocos minutos.

“Así me tienes”, escribió Hugo Catalán en una de las recientes publicaciones de Claudia Martín en Instagram.

Demostrando lo bien que la están pasando durante su viaje, Claudia Martín y el protagonista de telenovelas como Tanto amor, Destino y Huérfanas enfrascarse en un romántico abrazo que a los pocos minutos se viralizó en las distintas redes sociales, pues sus fans no pudieron ocultar su emoción de verlos tan felices.

