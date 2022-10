Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez cantan junto a Maite Perroni éxitos de RBD en su boda

Maite Perroni se casó por todo lo alto con Andrés de Tovar luego de un año de noviazgo y casi 20 años de amistad. A la boda asistieron reconocidos actores y conductores, aunque fue el reencuentro de Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD, lo que acaparó los reflectores pese a la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera.

El pasado domingo se llevó a cabo la boda por el civil en el mismo exclusivo hotel de Valle de Bravo en el que se realizó la primera fiesta. Una vez concluida la ceremonia y entrada la noche, los RBD se unieron en la pista para cantar a todo pulmón los éxitos de la banda.

En los videos que circulan en TikTok se observa a Anahí y Maite Perroni junto al resto de sus compañeros rodeados de otras celebridades mientras entonan Rebelde, la canción principal de la icónica telenovela que protagonizaron a inicios de los 2000.

Entre brincos y gritos, los famosos se unieron para interpretar el coro del tema. En un momento dado, Anahí le dio un cariñoso abrazo y beso en la mejilla a la recién casada, acto seguido estrechó a Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Pero su improvisada presentación se extendió por varios minutos más, pues, posteriormente, los cuatro cantantes hicieron un pequeño circulo y comenzaron a cantar: “no importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti”.

A la bolita se sumó incluso Angelique Boyer, quien interpretó a Victoria ‘Vico’ Paz Millán en Rebelde, en aquel entonces la actriz de origen francés tenía tan sólo 17 años de edad. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

Muy animada y feliz de estar con sus compañeros, Anahí tomó el micrófono y cantó “Sálvame”, uno de los temas más sonados de la banda. A su breve show se unieron todos los invitados de la fiesta que entonaron al unísono el coro. @jackypbsouza Yo digo R, tú dices BD. 🎶😍❤ #maiteperroni #anahi #christianchavez #christopheruckermann #rbd #rebelde ♬ som original – portal_maitepb

Minutos antes Anahí, que acudió a la fiesta con su esposo Manuel Velasco, le dedicó a Maite Perroni un emotivo mensaje en el que le deseo lo mejor en su matrimonio.

“¡Celebro tu felicidad! No te imaginas lo que hoy se llenó mi corazón. Verte feliz me hace taaaaaan feliz. ¡Te mereces todas las alegrías de este mundo! ¡Te amo! Y amo esto tan grande que nos une y que el tiempo solamente fortalece más y más. Gracias por hacerme parte de este día tan especial. ¡Muchas felicidades!”, escribió.

