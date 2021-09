Tras escándalo por supuesta infidelidad, Claudia Martín confiesa que no guarda rencores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la polémica generada por una supuesta infidelidad de su exesposo Andrés Tovar, en donde salió a relucir el nombre de Maite Perroni como la tercera en discordia, la actriz Claudia Martin reveló cómo está su corazón luego de su divorcio.

A través de una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, en donde cuenta con cerca de 2 millones de seguidores, la estrella de televisión abrió su corazón para revelar por primera vez cómo se encuentra luego de firmar su divorcio con el productor Andrés Tovar.

Ante los cuestionamientos: “¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón?“, la actriz agradeció el interés de sus fanáticos que siempre están al pendiente de lo que sucede en todos los aspectos de su vida y a través de una serie de videos publicados en las historias de dicha red social, explicó que está en un constante agradecimiento.

“Gracias por preguntar esto. Yo en este momento de mi vida estoy súper agradecida, con el corazón lleno de amor, lleno de paz y creo que cuando vives en constante agradecimiento es cuando estás mejor por dentro y pues así estoy”.

Asimismo, cuando otro de sus fanáticos le preguntó si siente algún rencor por alguien, aseguró que ya logró dejar atrás todos los sentimientos negativos para llegar a un estado de absoluta plenitud y tranquilidad.

“No, la verdad es que nunca he sido rencorosa y también creo que venimos a esta vida a aprender a perdonar, porque al final de cuentas si tenemos algún rencor aquí adentro lo único que estamos haciendo es hacernos daño a nosotros mismos y no a las otras personas”, puntualizó.

En su encuentro con los fans, Martin también aprovechó para hablar de su papel protagónico en la nueva versión de la telenovela de Televisa y Univision ‘Los ricos también lloran’, que fue producida en 1970 y se posicionó como una de las historias más recordadas.

En el melodrama que estará bajo la producción de Carlos Bardasano compartirá créditos con Sebastián Rulli, la actriz dará vida a Mariana Villarreal, personaje al que Verónica Castro interpretó hace 40 años y que la catapultó a una exitosa carrera internacional. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martin Fans 😍❤️ (@fans_.claudiamartin)

