Hijo de Andrés García responde si está molesto porque Roberto Plazuelos es heredero de su papá

Leonardo García hijo de Andrés García reapareció ante los medios de comunicación para responder si es verdad que está molesto porque su padre decidió nombrar heredero mayoritario a Roberto Palazuelos en lugar de alguno de sus hijos.

En entrevista con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, el también actor habló del pleito que protagonizó hace unas semanas su padre, en donde amenazó con desheredar al “Diamante Negro”, por asegurar que ya había encontrado comprador para una de sus residencias.

“Yo no me meto en la vida de nadie, no opino de nadie. Que se arreglen ellos, yo no me voy a pelear ni con uno ni con otro“, respondió.

Y en cuanto a los deseos que tuvo su padre de nombrar como heredero mayoritario al empresario en lugar de tomar en cuenta a uno de sus tres hijos, Leonardo dijo no estar preocupado por dicho testamento, pues no es la primera vez que existe un cambio de albacea.

“Un día se lo da a una persona, luego a la otra, entonces pues es él, que haga lo que quiera con sus cosas. Yo tengo mis propiedades, mis cosas y ya en un futuro yo se las daré a quien yo quiera. Son de él, que haga lo que quiera con sus propiedades”.

Asimismo, dijo ante la cámara del programa de Imagen TV ‘De Primera Mano’ que esta en paz, pues no necesita ninguna herencia ya que ha trabajado para tener sus propias cosas y no depender de la voluntad de otras personas.

“Yo no entro en eso, yo trabajé muchos años para tener mis cosas propias justamente para no estar mendingando, preguntando o peleando”.

