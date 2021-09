Alejandro Fernández responde a quienes lo critican en redes sociales: “Es muy fácil juzgar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado domingo Alejandro Fernández viajó a Chicago para cumplir con la siguiente fecha de su gira Hecho en México que continúa con gran éxito por Estados Unidos, sin embargo, fue víctima de fuertes señalamientos a los que respondió de inmediato.

“El Potrillo” vuelve a dar de qué hablar, y es que luego de ser invadido por la nostalgia y romper en llanto durante el concierto que ofreció el pasado viernes en Houston, Texas, mientras interpretaba un tema dedicado a su padre, esta vez fue blanco de críticas por supuestamente verse cansado, a lo que no se quedó callado y respondió directamente a sus detractores.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde el hijo de Vicente Fernández compartió una serie de fotografías antes de abordar su jet privado con rumbo a Chicago, en las que se le ve luciendo un look desenfadado con short, chamarra de mezclilla, botas negras y lentes de sol.

Sin embargo, la apariencia física del cantante preocupó a varios usuarios de la red social que se lo hicieron saber en la sección de cometarios.

Y fue precisamente ahí donde Alejandro Fernández “explotó” en contra de quienes dieron a entender que ya se le empiezan a notar los años y se ve muy cansado.

En uno de los mensajes, una usuaria escribió: “Que deteriorado se ve“, a lo que él de inmediato respondió:

“Un espejo pa la ñora jajajajaja”.

En un mensaje más, un supuesto fan le pidió que mínimo se peinara: “Se ve demacrado este compita te está comiendo la vida rápido Alex, ánimo si quiera péinese“.

En donde el cantante no dudó en compartir su lista de actividades y presiones.

“Quisiera verte en gira, con presiones personales pa ver cómo te verías tú, es muy fácil juzgar, pero lo raro es que jamás de ponen en el lugar de uno o sentir empatía. Pero al menos estoy en pie de guerra y cumpliendo”.

Por supuesto, el cántate dio ejemplo de absoluto respeto cuando su look fue comparado con el de un trabajador de la construcción, en donde aseguró que no habría ninguna diferencia si usaran este mismo tipo de ropa. View this post on Instagram A post shared by ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 🌸🎀👄 (@chicapicosa2)

