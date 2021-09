Alexis Ayala enfrenta las críticas por tener una novia casi 30 años menor que él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace unos días el actor Alexis Ayala causó revuelo dentro de las redes sociales, en donde compartió una fotografía junto a su nueva pareja sentimental, la actriz Cinthia Aparicio. Dicha relación levantó una serie de señalamientos en los que él fue criticado por mantener un noviazgo con una mujer casi 30 años menor que él.

Sin embargo, el actor de 56 años enfrentó el escándalo y demostró que no le tiene miedo al amor, pues luego de sufrir un infarto por el que estuvo a punto de morir, está dispuesto a vivir una nueva etapa de su vida.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el protagonista de ‘Si Nos Dejan’ aclaró que la actriz llegó en el mejor momento de su vida, tanto que la considera como su “carta a Santa Claus”.

“Esta mujer llegó en el mejor momento de mi vida porque yo estoy reencontrándome a mí y tomándome a mí en muchos sentidos. He tenido muchos tropiezos y muchos fracasos, pero siempre me he levantado y a veces se necesita que alguien te jale las orejas y ahora encontré a alguien que no solamente me las jala, sino que está ahí y juega conmigo, bromea”.

El histrión señaló que las imágenes que subieron a sus respectivos perfiles sociales no fueron planeadas y tampoco pretendían anunciar su relación: “Nosotros llevamos saliendo dos meses y no nos hemos escondido de nadie, porque no tenemos que escondernos de nadie y estamos viviendo bien”, añadió ante la cámara de Berenice Ortiz.

En cuanto a las diferencias de edades, aclaró que no representa ningún problema para ellos, ya que, aunque pareciera que él tiene más experiencia para algunas cosas, ignora muchas otras.

“¿Qué si las diferencias de edades? Tenemos la diferencia de edad justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien, y eso es nuestro”.

Pero no fue el único que respondió a los ataques, pues la actriz de 28 años desmintió las versiones que la señalaban como una mujer que solo estaba con Ayala por interés.

“Trabajo, me gusta viajar, leer aprender y toda la vida lo he hecho. No estoy con él por eso ni me interesa”.

Mientras que el actor aseguró que su joven novia lo invitó a un viaje a Alaska pagado por ella.

También te puede interesar: