Claudia Martín cuenta sus planes para convertirse en mamá tras su divorcio | VIDEO

La actriz mexicana Claudia Martín comienza a resurgir como el ave fénix después del escándalo que vivió con su divorcio del productor de Imagen Televisión, Andrés Tovar.

Quien después de tres años de matrimonio, le pidió el divorcio a la protagonista de “Los ricos también lloran”, pues supuestamente habría sido por una infidelidad del productor con su ahora nueva esposa, la actriz y cantante Maite Perroni.

Pues al poco tiempo que se divorciaron, estos comenzaron a salir y casi de inmediato se comprometieron, llegaron al altar y en menos de un año de todo eso, recibieron la llegada de su primera hija.

Pese a todas esas turbulencias que ha vivido Claudia, la actriz se ha sobre puesto, y ya piensa a pensar en formar una familia.

Ya que la relación con Tovar la había dejado con esos planes en pausa. Pero en esta ocasión mostró su característica sonrisa al hablar si piensa tener hijos pronto con su actual pareja, Hugo Catalán.

Con quien tiene poco tiempo de que inició una relación. Ante esto, Martín admite que sí tiene ese deseo biológico de ser mamá, de concebir una vida.

A pesar de ello no tiene prisa, pero consciente de que la edad le pone algunos límites para tomar esa decisión, es como Claudia asume que un día podría ser madre y, ante ello, estas son las opciones que tiene.

Actualmente Claudia tiene 33 años y el próximo 28 de agosto cumplirá 34. Este hecho es una variable importante para ella, puesto que podría definir cuando decidir embarazarse y ser mamá.

“Ya tengo una edad óptima, considerable. La biología de la mujer es una cosa rara, porque he hablado con mi doctora y me dice que sí a los 35 no has tenido hijos tienes que empezar a ver la opción de congelar óvulos”.

CLAUDIA MARTÍN