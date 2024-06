Quién es Nirmal Purja, el reconocido “alpinista de Netflix” acusado de agresión sexual por 2 mujeres

Las acusaciones son graves. Lotta Hintsa, alpinista y modelo finlandesa, ha acusado a la estrella del alpinismo nepalí Nirmal Purja de agredirla sexualmente en una habitación de hotel de Katmandú (Nepal) el año pasado.

La llevó al dormitorio, le quitó la camiseta, los pantalones cortos de excursionista y la ropa interior e intentó quitarle el sujetador. Ella dijo repetidamente que no, dándole excusas para que parara sin alterarse. El episodio terminó con él masturbándose junto a ella, según se cita a Hintsa en un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times.

La médica estadounidense April Leonardo reveló a mismo periódico que también había sido agredida sexualmente por Purja. Durante una expedición en 2022 al K2, la segunda montaña más alta del planeta, en Pakistán, entró en su tienda, la besó contra su voluntad y la agredió sexualmente.

Leonardo era cliente de la empresa de Purja, Elite Exped, que ofrece ascensiones guiadas a las montañas más altas del mundo. Purja negó las acusaciones “rotundamente” a través de una historia de Instagram. “Estas acusaciones son calumniosas y falsas”, agregó.

Más de dos millones de seguidores en Instagram

Purja fue noticia en todo el mundo en 2019, cuando escaló las 14 cumbres de más de 8,000 metros en solo seis meses, con oxígeno embotellado, un fuerte equipo de sherpas a su lado y utilizando helicópteros para ir de una montaña a otra lo más rápido posible.

En comparación, Reinhold Messner tardó 16 años en cumplir tal hazaña. Aquello fue en 1986 y el surtirolés se convirtió en la primera persona en escalar las 14 cumbres, junto a un pequeño equipo y sin máscara respiratoria.

El documental de Netflix “14 Peaks- Nothing is Impossible” (Los 14 ochomiles: No hay nada imposible), que se estrenó en 2021, hizo a Purja aún más popular, y a sus 40 años tiene más de dos millones de seguidores en Instagram. En 2018, la entonces reina Isabel II lo honró con el título de caballero británico por sus servicios al alpinismo de grandes alturas.

Purja vive ahora con su mujer y su hija en el condado de Hampshire, en el sureste de Inglaterra.

Otros expedicionistas toman distancia

Las acusaciones contra Purja han suscitado un debate en la comunidad de alpinistas sobre si la montaña es un espacio seguro para las mujeres.

“Estamos conmocionados y profundamente tristes”, anunció el operador austríaco Furtenbach Adventures en Instagram.

“Uno de los modelos a seguir más importantes de esta comunidad [de guías de montaña en alpinismo de gran altitud] ha sido acusado de forma creíble de agresión sexual por varias mujeres. Condenamos inequívocamente ese comportamiento y reafirmamos que no tiene cabida en nuestra comunidad”, agregaron.

“Sólo la punta del iceberg”

AW Expeditions, un proveedor estadounidense de mujeres para mujeres, indica a DW que “este caso tan sonado es sólo la punta del iceberg de un problema sistémico en el alpinismo“.

Por otro lado, la alpinista estadounidense Melissa Arnot también llama la atención al respecto. “Responde al flirteo, o serás excluida. Participa y no causes problemas”, dice esta mujer de 40 años, describiendo cómo debió enfrentar sus primeras experiencias al respecto como joven guía de montaña.

“Un supervisor me llamó ‘el paquete completo’ cuando explicaba a los clientes por qué estaba bien atar con una cuerda a una mujer joven y pequeña. Y yo sonreí e hice mi papel”. Arnot escaló el Everest seis veces, una de ellas sin oxígeno embotellado.

El revuelo en torno a Purja también ha llegado a su Nepal natal, donde algunos políticos piden negar la entrada de su estrella alpinista en el futuro.

De forma similar, el fabricante británico de mochilas Osprey fue el primero de los patrocinadores de Purja en retirarle su apoyo.

(aa/cp)