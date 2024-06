Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de junio de 2024

ARIES

Una amistad del pasado pretende solucionar un problema que tuvo contigo, llevan ya algún tiempo sin hablarse y el reencuentro podría aparecer en cualquier momento. Ten cuidado con estar comiendo en la calle puede haber algunas infecciones en el estómago. Expareja se dará cuenta de que perdió mucho al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en todo lo que hace. No vivas situaciones que no son tuyas, no te metas donde no te llaman y no trates de cambiar o aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo te buscan solo para obtener algo de ti. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos, hay que esperar el momento adecuado para que todo vaya fluyendo de la manera que deseas y a tu conveniencia. No comentes nada de tus sueños y metas, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean. Vienen cambios importantes a tu vida entre ellos la llegada de una persona con la cual sentirás mucha compatibilidad y seguridad, te va a enseñar muchas cosas de la vida que prácticamente desconocías. Trabajo que tiene que ver con ventas podría resultar excelente para mejorar lo que vienen siendo tus ingresos sobre todo la cuestión de los alimentos.

TAURO

Posibilidades de un viaje o de cambios constantes de lugares, traes las energías bien fuertes, llévate las cosas más tranquilas. Un nuevo trabajo o dinero extra se aproxima, pero debes de cuidar mucho en lo que gastas porque podrías endeudarte. Cuida tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y en próximas fechas subirás de peso en las próximas semanas. Si tienes una relación, date la oportunidad de apapachar más a tu pareja y tratar de soltar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos y que ya tiene tiempo que sucedieron. Visitas inesperadas que tenías tiempo de no ver, son de tu familia. Si tienes ya una relación no cometas los mimos errores del pasado, aprende a valorar lo que tienes a tu lado y se más maduro o madura a la hora de tomar decisiones. Podrías verte en vuelto en chismes por parte de familiares, son muy de que los valores y las buenas costumbres y esas cuestiones, pero no se miran su cola, tu disfruta tu vida y se feliz haciendo lo que te gusta, recuerda que a la gente nunca la tendrás contenta así que no te afecten comentarios negativos. Momento de despojarte de tantas tonterías que te dañan la existencia, muchas veces haces caso a comentarios tan tontos y te la vives de los comentarios que recibes de gente tonta que no debería de dañarte con lo que dice. Viene una situación confusa con una persona que te atrae y gusta mucho, no caigas en errores y se más sincero o sincera con él o ella.

GÉMINIS

Una amistad nueva entrará a tu circulo, te dará muchas alegrías y será tu cómplice en muchas maldades de las que solo tú eres capaz de hacer, aprende a valorar a quien está a tu lado siempre sin pedirte nada a cambio, aprende a expresar más tus sentimientos y decir lo que sientes, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te cuesta expresar lo que siente tu corazón. Cuida mucho tus negocios o proyectos pues un error podría tumbar lo que te ha costado construir en años. A la fregada el pasado, si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu energía en mejorar para ti y ser una mejor persona. Podría surgir el interés por una persona de tu mismo signo en estos días, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita. Ya no recurras ha ideas falsas para justificar lo injustificable, ve a las personas sin mascarás, sueles hacerte ideas muy tontas en tu cabeza. Podrías entrar en una situación algo compleja con tu yo interno, hay problemas del pasado que no te perdonas y últimamente sueles culparte de errores que no son tuyos.

CÁNCER

En la salud debes tener cuidado con dolores en la columna los cuales estarán a la orden del día y pudieran afectarte más de la cuenta, cuidado con cargar cosas pesadas. En lo laboral vienen cambios a tu favor, cambio de puesto o incluso de trabajo que te va beneficiar muchisimo. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varios de sus comentarios y forma de pensar, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Si tienes una relación y sientes que se ha distanciado o ha cambiado contigo házselo saber, no te quedes con nada en el buche pues a la larga se convierte en una bomba de tiempo. El amor te ha de sonreír en caso de estar soltería el día que aprendas a quererte, amarte y darte cuenta que no necesitas de nadie, no veas al amor como algo para poder vivir sino como una simple elección porque después va a ser dolorosa. Te enteras de rompimiento sentimental y de embarazo de amistad. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea, hay una persona de piel blanca la cual está sintiendo cierto interés por ti más sin embargo ciertas actitudes tuyas han hecho que está persona se aleje un poco.

LEO

Aprende a mandar a la fregada a esas personas y darte cuenta de que comentarios negativos siempre va haber y más por ser una persona que no teme en decir lo que siente, recuerda que naciste pa ser el protagonista y no pa papeles secundarios, quien te quiera tendrá que darte ese valor, así que ponte más perra que bonita. Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes para ti como tu pareja en caso de tener o tu propia familia. Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo, a veces pones en primer lugar a otras personas y al final cuando se van los que quedan son los de tu sangre. Cuida mucho tus pies y riñones, bájale a los refrescos, café, harina y azúcar, podrías retener líquidos y subir algo de peso. Tienes muchos conflictos con tu pasado y por esa razón te cuesta ver el presente con otros ojos, perdónate tus errores y busca tu felicidad en las pequeñas cosas que ha eso vienes a este mundo sin importar la opinión de los demás o el qué dirán. Mejoras en el trabajo, ve pensando en un negocio, pues sería buena opción para mejorar tus ingresos, deja de ser conformista y aplícate en lo que quieres y deseas.

VIRGO

Podrías sentir culpa de errores pasados, cierra círculos que están abiertos, sanas heridas y vuelve a iniciar que de eso se trata la vida de seguir luchando e intentando. Nuevos amores se visualizan en caso de estar más sola que Marisela, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa en este fin de semana. Es importante que veas tu pasado y todo por lo que pasaste para que puedas apreciar lo que ahora tienes. No te dejes manipular por amistades o de lo contrario podrías cometer grandes errores. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada una nueva amistad, la oportunidad de un nuevo trabajo y cambios en tu forma de ver la vida, madurarás más rápido de lo que te imaginas y varios de los proyectos que estaban estancados comenzarán a fluir. Empieza a buscar soluciones a tus problemas, no confundas tu camino y tus necesidades, la vida te pondrá una prueba muy grande para que valores lo que tienes a tu alrededor, hay momentos en que te desanimas un chorro por que algo no resulta como lo planeas sin embargo ten en cuenta que las cosas pasan por algo. Cuida un chorro tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir un poco de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles en estos días, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido.

LIBRA

Vas a comenzar un ciclo donde empezarás a ver más por ti y comenzarás a despojarte de toda esa basura que no te deja seguir ni continuar con tu vida. Vienen oportunidades de cambios en muchos aspectos pero deberás de ser muy inteligente para no seguir cometiendo los mismos errores de antes. Cuidado con cambios en el amor porque estarán a la orden del día podría haber inclusive infidelidad. Ten mucho cuidado a quien le entregas tu corazón pues podrías cometer errores muy grandes, hay momentos en que te desesperas mucho al no ver que tu pareja reaccione o te trate como tú quieres, recuerda que no todas las personas aman de la misma manera, pero eso no significa que no te amen o sientan algo por ti. Amor de una noche en este proximo fin de semana podría surgir, no te enamores tan rápido y espera que las cosas tomen su curso. En lo que respecta a cuestiones de amores tu corazón está más que listo para iniciar una relación, ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz, algunas veces te da mucho miedo el intentar algo y no poder consolidarlo. No permitas que nadie altere tu paz interior, recuerda que necesitas estar tranquilo o tranquila en tu interior. En tu trabajo andarás algo cansado, estresado y hasta la madre, date el tiempo para relajarte, necesitas acomodar tus horarios para que no se te complique.

ESCORPIO

Si tienes una relación se torna un escenario algo desagradable en cuestión de acuerdos, no discutas con tu pareja por cosas tan fuera de lugar, aprende a disfrutar los momentos simples de la vida que tienen mucho valor hoy en día. Amistades nuevas se presentarán en estos días, muchas de ella se convertirán en personas muy queridas para ti y te demostrarán grandes cosas. Cuida más las cuestiones de pagos o podrías quedar mal con un deudor al punto que ya no te dé crédito, así que ten cuidado con tu buró de crédito. Si ya tienes una relación no bajes la guardia y busca maneras de complacer a tu pareja en todos los aspectos, algunas veces te la pasas pensando y atendiendo otras cosas sin importancia al punto de descuidar a tu pareja y al final la relación va perdiendo su intensidad. Estarás en un tono más tranquilo en estos días, debes aprender que las cosas siempre pasan por algo, muchas veces caes en situaciones muy tontas y eso se debe a que no aprendes tan fácil de tus caídas y errores. Siempre que busques soluciones a tus problemas acércate a tu familia ellos sabrán brindarte el mejor consejo. Cuida más tu cuerpazo criminal bájale un poco a la comida chatarra para que agarres mejor forma.

SAGITARIO

Ex pareja andará hablando y dándote lata en estos días, te llegarán chismes y te pondrá muy de malas. Siempre que busques mejorar en un aspecto analiza por qué lo haces, recuerda que esos cambios son solo por ti y para ti y no para satisfacer a alguien. Si tienes pareja y esta la has notado fría y se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares y últimamente te has olvidado de inyectarle amor y pasión a tu relación amorosa. Vienen días en los cuales deberás cuidar los dineros porque se puede presentar una pérdida o salida. Un viaje en mente podría ayudarte mucho a quitar el estrés, te recomiendo una salida a playa o montañas. Si tienes una relación andarán con los calores bien desatadas, sino está en tus planes tener familia cuídate pues esta semana pega todo y podrías salir con tu domingo siete tú o tu pareja. Amistad del pasado regresa a tu círculo y regresará con la cola entre las patas. Siempre que quieras conseguir algo hazlo y no esperes que la vida te lo de, una amistad necesitará mucho de tu apoyo y atenciones en estos días. En el momento en que te lo propongas lograrás materializar cada uno de tus sueños, estás envuelto en envidias por parte de muchas de las personas que te rodean y eso en cierto grado no te deja avanza. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación en 3, 23 y 78.

CAPRICORNIO

Debes de tener cuidado con cambios en dieta y medicamento que tomes para bajar de peso porque podría generar una reacción negativa en tu cuerpo. Podrían surgir ciertas dudas sobre la fidelidad de cierta amistad y es que te llegaran comentarios negativos, no hagas caso a todo lo que escuchas y primero comprueba antes de reclamarle, deja las cosas en claro. Amistad se compromete en estos días; es posible que sufras de celos por una persona que no es nada tuyo, ten cuidado pues son los primeros indicios de que sientes algo en tu corazón. Empezarás una etapa en lo laboral algo complicada pues viene mucho trabajo, acomoda tus tiempos para que todo se de de la mejor manera, si sientes necesidad de llorar hazlo pero que no sea para lamentarte de errores sino para sanar heridas que pudieran no haber cicatrizado hasta hoy. No confundas tus sentimientos y no des terceras oportunidades porque te volverán a jugar el dedo en el hocico. Vienen invitaciones a unos eventos, se visualiza reunión familiar o un cumpleaños o boda en próximas fechas, te la pasarás increíble. Aprende a valorarte un chorro y no esperar ya nada de nadie. Una persona de piel blanca se te va a acercar, sus intenciones no serán buenas así que toma tus precauciones. Si tienes una relación se torna una discusión por una tercera persona y malentendidos familiares.

ACUARIO

A darle duro en los sueños y metas que tienes, no bajes la guardia por nada y centra tus energías y tiempo en luchas por lo que te mueve y hace sentir vivo, ya es JUNIO y no te has puesto las pilas en lo que en realida importa. Podrías sentirte triste al terminar el día debido a que las personas que has encontrado en tu camino no son lo que esperabas, no te preocupes que cuando menos lo esperes la vida te va a sonreír con alguien que te hará llegar a las nubes en cuestión de minutos. Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas, deja atrás la negatividad que no te lleva ha ningún sitio. Desecha todas esas ilusiones vanas que te has hecho con esa persona que no hace nada por tenerte en tu vida, debes aprender a quererte muchísimo más y darte cuenta de que nadie es indispensable y todos somos reemplazables, quien no te quiera next, no lo necesitas en tu vida. Ex amor te ha pensado mucho y podría ponerse en contacto contigo en próximas fechas. En el trabajo una mejora se aproxima sobre todo en el terreno económico, necesitas invertir para obtener mejores ganancias, algunas veces gastas mucho en tonterías que no necesitas. No caías en cuestiones que tienen que ver con chismes, estarás con el hocico bien flojo y podrías cometer imprudencias al hablar de más y después no sabrás qué hacer. Posibilidades de encamarte con amistad en próximas fechas, ten cuidado porque podrías enredar tu corazón donde no debes.

PISCIS

Date la oportunidad de confiar en ti y de expresar lo que sientes laboralmente, recuerda no pedir de rodillas lo que por derecho te corresponde. Es momento de ponerte las pilas en dieta y ejercicio pues te va ir súper bien y podrías lograr tu objetivo en menos tiempo. No temas a lo que viene, la vida te pondrá peladito y en la boca nuevos acontecimientos que te harán madurar y ser mejor persona, es momento que te desprendas de todo eso que no te permite avanzar y vayas tras tus sueños y metas, sueles decepcionarte muy rápido de las personas y eso se debe a que te ha ido de la fregada en tu pasado y quedaste afectado por esa razón. Es momento de pensar en tu futuro y comenzar a trabajar en todo eso que has soñado y pensaste al iniciar el año, estás en buen momento de que todo comience a fluir a tu manera. Si tienes una relación y son más pleitos, chismes y celos los que existen en ella, pon las cartas sobre la mesa y define hacia donde te diriges, podrías estar perdiendo tu tiempo con la persona equivocada, si él o ella no están dispuestos a esforzarse por que la relación mejore, no tienes porque tu sí hacerlo. Algunas ocasiones caes en situaciones muy tontas que no te dejan avanzar, haz un lado la buena persona que eres cuando se trata de luchar por tus sueños y muestra tu verdadera cara, solo así evitarás que te sigan viendo la cara. No pierdas tu tiempo en personas tontas que solo te buscan por interés o para obtener algo de provecho, debes de ser muy inteligente para evitar que se aprovechen de ti. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación en 13, 34 y 69.