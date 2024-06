Javier Aguirre pide el regreso de Guillermo ‘Memo’ Ochoa a la Selección Nacional de México

Cada vez se acerca más el debut de la Selección Mexicana de fútbol en la Copa América 2024 que se estará llevando a cabo en los Estados Unidos y el entrenador del tri, Jaime Lozano, tuvo que lidiar con un nuevo percance luego de la baja del portero Luis Ángel Malagón, quien era el hombre visto para ser el titular en los próximos juegos del combinado nacional azteca. A raíz de ello, el ex técnico del Mallorca y de México, Javier ‘El Vasco’ Aguirre, señaló que este era el momento idóneo para volver a convocar a Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

“Ochoa, tiene que ser Ochoa, no hay manera, tiene que ser Ochoa, es el portero de Jimmy de toda la vida. Yo llamaría a Paco Memo Ochoa sin ninguna duda, no tendría ninguna duda, cero”, fueron las palabras de Aguirre.

Sin embargo, a pesar del punto de vista del experimentado entrenador Aguirre, Jaime Lozano tomó la decisión de llamar al guardameta del Santos, Carlos Acevedo, quien ya sabe lo que es vestir la camiseta de México, aunque sin tener oportunidad en un torneo de la exigencia y compromiso como lo es una Copa América.

El cambio generacional en el mundo de la Selección Nacional de México se ha estado viendo bajo el mando del técnico Jaime Lozano y es algo que ha estado en boca de los aficionados, medios de comunicación y expertos en la materia. Esto se evidenció por completo cuando el nombre de Guillermo ‘Memo’ Ochoa estuvo ausente de la reciente convocatoria para el torneo continental.

Aguirre respalda a Ochoa

La decisión de no convocar a Ochoa fue bien vista y hasta aplaudida por algunos medios de comunicación, periodistas en particular y fanáticos, pero también existieron los que no estuvieron de acuerdo en lo absoluto. Tal fue el caso de Javier Aguirre, quien luego de la baja de Malagón por lesión, no escatimó ni un solo segundo en mencionar que Lozano debió suplir dicha perdida con la vuelta al equipo tri de Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

Aguirre además aseguró que si el estuviera al mando de la selección nacional de México actualmente, no tendría ningún tipo de dudas en decidir si llamar a ‘Memo’ Ochoa o a Acevedo, pues llamaría a ‘Pacoo’ Memo para que sea su portero de cara a la venidera Copa América en los Estados Unidos.

Ochoa borrado del Tri mexicano

Memo Ochoa no fue integrado en la lista preliminar para la Copa América que presentó Jimmy Lozano el pasado 10 de mayo, una situación que, aparentemente fue platicada con anterioridad entre el portero y el entrenador nacional, con el fin de darle el tiempo necesario para buscar equipo y poder estar en la pretemporada que realicen.

Cabe destacar, además, que, recientemente el canterano del América sufrió su tercer descenso en Europa, luego de que Salernitana perdiera la categoría en la Serie A de Italia, situación que ha puesto en un contexto algo complicado para el mexicano, quien tendrán que definir su futuro, de cara a la siguiente temporada, lo más pronto posible.

Sigue Leyendo:

Detienen a Ryan García por vandalismo en Beverly Hills; se viralizan sus imágenes esposado y sin camisa

El equipo que probablemente alinee Lionel Scoloni para que Argentina enfrente a Ecuador ¿Juega Messi?

¿Lionel Messi con problemas físicos para amistoso con Ecuador? Lionel Scaloni habló sobre ello