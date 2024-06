El equipo que probablemente alinee Lionel Scoloni para que Argentina enfrente a Ecuador ¿Juega Messi?

La selección nacional de Argentina comenzará esta noche su camino preparatorio para la Copa América 2024, misma que se estará llevando a cabo en los Estados Unidos, y su primer partido amistoso será ante el combinado de Ecuador, partido que se realizará en las instalaciones del Soldier Field Chicago con la presencia de la mayoría de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Argentina estará debutando frente a Canadá el próximo 20 de junio en el certamen continental y el entrenador Lionel Scaloni no confirmó el equipo hasta el momento, pero dio algunas pistas en los entrenamientos que se realizaron en las instalaciones deportivas del Inter Miami y recalcó en la última conferencia de prensa que Lionel Messi tendrá acción durante algunos minutos del partido, pero tampoco dejó saber si el capitán del seleccionado albiceleste será parte del 11 inicial para el amistoso ante Ecuador.

Messi quizás vea el partido desde el banquillo

“Imagino que Leo jugará, no sé cuántos minutos, pero la gente lo verá, que es lo más importante”. En este sentido, dejó saber que aún no definió el 11 inicial del partido: “Todavía no tengo el equipo al 100%. Sobre todo porque tengo que evaluar los cambios. Hemos pedido poder hacer más de seis cambios y, al final, no será así. Hay que evaluar los seis cambios que tenemos que hacer. En base a eso, definiremos el equipo”.

Lo que se presume en vísperas al duelo frente al seleccionado ecuatoriano es que el director técnico haga algunas rotaciones de jugadores buscando dar confianza y tiempo de juego a algunos que no han estado teniendo ritmo en sus respectivos clubes, así como también se podrían llegar a ver variantes en el centro del campo y la defensa del equipo argentino.

Ya aterrizados en Chicago este sábado para concentrar de cara al duelo frente al conjunto que dirige Félix Sánchez Bas, la selección campeona del mundo tendría en el arco al indiscutido Emiliano Dibu Martínez. En la defensa de cuatro estaría liderada por Gonzalo Montiel para ocupar la banda derecha y Marcos Acuña podría sustituir a Nicolás Tagliafico por la izquierda. En cuanto a los dos marcadores centrales, estaría Nicolás Otamendi mientras que su compañero sería seleccionado entre el Cuti Romero y Lisandro Martínez, quien tuvo poco tiempo de juego en las filas del Manchester United por lesión.

Hombres claves y vitales para Scaloni

En el mediocampo hay tres nombres que son inamovibles para Lionel Scaloni; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Estos últimos reemplazarían a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los titulares en la final del Mundial Qatar 2022. El jugador de Chelsea recientemente fue intervenido quirúrgicamente de una hernia y necesitaría unos días más para estar al 100%, pero estará en el banco de suplentes al igual que el hombre que defiendo los colores del Liverpool, Mac Allister.

El trio ofensivo estaría compuesto por ‘El Fideo’, Ángel Di María, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, esto en caso de que Lionel Messi arranque el compromiso desde el banquillo de suplentes.

La probable formación ante Ecuador sería compuesta de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi o Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

LOS CONVOCADOS DE SCALONI PARA LA GIRA PREVIA A LA COPA AMÉRICA:

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Mediocampistas: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.

Delanteros: Ángel Di María, Ángel Correa, Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

