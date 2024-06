Veljko Paunovic tras acordar con los Tigres de la UANL: “Esta oportunidad significa mucho”

Una vez que ya tuvo la oportunidad de tener ese primer contacto con los Tigres de la UANL después de haber sido confirmado este mismo domingo como su nuevo director técnico, el serbio Veljko Paunovic reconoció que estaba ansioso por poder estar de vuelta dirigiendo en la Liga MX.

El joven entrenador europeo quien había estado una temporada al frente de las Chivas del Guadalajara, equipo del que se despidió después del torneo Apertura 2023, se convirtió en el sucesor del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi en el banquillo del cuadro universitario.

Poco después del anuncio de los Tigres, Veljko Paunovic acompañado de su nuevo cuerpo técnico se incorporó a la pretemporada felina en la Riviera Maya desde donde dio sus primeras impresiones como el nuevo estratega de los Tigres de la UANL de cara al torneo Apertura 2024.

Llega Veljko Paunovic al hotel de concentración de Tigres en la Riviera Maya



“Es un orgullo estar en un Club grande como Tigres”, las primeras palabras de Paunovic como estratega felino



Así fue la llegada del entrenador serbio Veljko Paunovic a la concentración de los Tigres de la UANL en la Riviera Maya para asumir el cargo de entrenador de cara al torneo Apertura 2024.

“En primer lugar, el orgullo de volver a estar en este país maravilloso, esta liga, y un club grande como Tigres. Después de mi salida en el último torneo, he estado mucho tiempo añorando y esta oportunidad para mí significa mucho”, comentó el Veljko Paunovic a su llegada a la pretemporada felina.

El serbio también explicó qué fue lo que lo sedujo de la idea de estar al frente del cuadro universitario, principal responsable de que se quedara con las ganas de salir campeón con el Rebaño Sagrado en el torneo Clausura 2023 tras caer derrotado en la final del que fue su primer semestre en la Liga MX.

“Hay muchos componentes, obviamente se incorporan en una decisión como esta, sobre todo la atención que he recibido, la historia, la plantilla, una fantástica afición”, aseguró el director técnico quien después de una temporada con las Chivas del Guadalajara dejó un registro de 21 victorias, siete derrotas y tres empates.

El serbio Veljko Paunovic durante el partido de la jornada 10 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX entre los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas del Guadalajara celebrado en el estadio Nemesio Diez. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

Valjko Paunovic, de 46 años y quien estará acompañado por el portugués Nuno Miguel Gomes Bentes, el hispano-argentino Claudio David Arseno Pessuto y el sudafricano-inglés Quinton Fortune, reconoció que le atrajo también el “reto” que implica estar en una organización como los Tigres de la UANL.

“El reto, para mí eso siempre me motiva, ha sido el combustible con el que me he apoyado en los proyectos en los que he estado”, agregó el director técnico serbio que buscará ahora, con el cuadro felino, conquistar su primer campeonato en el fútbol mexicano.

Por su parte, los Tigres esperan que de la mano de Veljko Paunovic puedan volver a lo más alto del fútbol mexicano. Los felinos vienen de quedar eliminados en los cuartos de final del torneo Clausura 2023 ante los Rayados de Monterrey y previamente habían sido derrotados en la final del Apertura 2023 por las Águilas del América.

