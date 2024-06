Para Jorge Campos la Liga MX está haciendo todo lo posible para que la MLS la rebase

Parece que fue ayer cuando Jorge Campos como jugador de los equipos LA Galaxy y del Chicago Fire advirtió en el entorno del fútbol de México que los norteamericanos estaban haciendo muchas cosas para convertirse en una competencia de mayor impacto que la Liga MX. Veintiocho años después, la exfigura del balompié azteca y actual analista de TV Azteca, está convencido más que nunca que en el fútbol de nuestro país están haciendo todo lo posible por ser rebasados por los estadounidenses.

Aspectos claros de un gran crecimiento de la MLS que en la charla con La Opinión, el famoso “Brody” no tuvo empacho en reafirmar y establecer que: “En su momento se los dije, pero me acusaron de querer quedar bien con los norteamericanos, de que porque me pagaron mucho dinero estaba diciendo esas cosas, de que en Estados Unidos estaban haciendo tan bien las cosas que pronto nos superararían”.

Campos en este sentido fue enfático al señalar que: “Ahí vamos, estamos haciendo todo lo necesario para que la MLS nos supere, ese es el tema, que en Estados Unidos, en la MLS, hacen las cosas pensando a largo plazo y en México queremos ser campeones mañana, entonces contratas a ocho a nueve extranjeros y piensas que eso te va a ser campeón y no respetan los procesos. Ve lo que sufrió el América para ganar un campeonato, no fue un proceso fácil, tuvieron que contratar a fulano, tuvieron que contratar a zutano y a mengano para lograrlo, pero respetando los procesos”.

El ex guardameta de Pumas, Atlante, LA Galaxy, Cruz Azul, Chicago Fire, Tigres y Puebla resaltó también que actualmente el nivel entre ambas Ligas está muy parejo, pero agregó que en la Liga MX se están haciendo las cosas para que en un futuro cercano la MLS sea la competencia a donde vayan a jugar los futbolistas mexicanos y no a Europa, con lo cual nadie querrá interesarse por el torneo azteca.

“El asunto es que está muy parejo, pero creo que si nos descuidamos va a cambiar todo, de pronto ya no vamos a ir a Europa, ya no se van a enviar a nuestros jugadores a Europa, sino a la MLS, entonces ya nadie va a querer ver el fútbol mexicano, todo mundo va a voltear a ver a la MLS. Hay que cuidar a nuestro fútbol mexicano, señores, y señoras, amigos de los dueños. Hay que cuidar a nuestro fútbol, porque nos lo estamos acabando y no nos damos cuenta. Bueno, algunos se dan cuenta, pero no les importa, si seguimos así, Estados Unidos nos van a superar porque están haciendo algo diferente”.

Campos reconoció que hace 28 años tocó este tema. De que expuso que la MLS estaba haciendo las cosas en forma correcta y que pronto se notarían esas decisiones, pensando en un proceso a largo plazo y sin querer resultados a la vuelta de la esquina.

Jorge Campos y una cruda realidad que vive el fútbol de México en el presente y muy probablemente en el futuro. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

“Recuerdo que en ese momento me dijeron que yo quería quedar bien con la MLS porque me pagaron mucho dinero y la realidad es que no me pagaron mucho. Hoy si están pagando mucho dinero, pero en ese momento yo creí en ese proyecto y no me equivoqué. Ahora nos hemos reunido los que fuimos pioneros de la MLS cuando eran doce equipos, entonces nos ponemos de acuerdo de ver la forma como ha evolucionado esta Liga”.

El popular comentarista y actual embajador del fútbol de México ante la FIFA, expuso que el mal en el balompié azteca radica en que los equipos prefieren traer extranjeros que no tienen la calidad que se requiere para jugar en nuestro país y tampoco a las cantidades que se pagan por sus contratos.

Seguir leyendo:

-Jorge Campos es homenajeado por los Ángeles Clippers

-Manuel Neuer elogia trayectoria de Jorge Campos

-Jorge Campos pide apoyo para que Memo Ochoa juegue su sexto Mundial