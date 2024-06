Jorge Campos pide apoyo para que Memo Ochoa juegue su sexto Mundial

En los momentos en que la mayoría son críticas y cuestionamientos, en lugar de solidaridad con el objetivo de Guillermo Ochoa de disputar su sexto Mundial en la justa que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, el exportero mundialista y actual analista de TV Azteca Jorge Campos, solicitó apoyo y cohesión en la iniciativa y sueños del cinco veces mundialista en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2026.

En charla con La Opinión, Campos fue claro al señalar que: “Por qué en lugar de cuestionar a Memo Ochoa, lo ayudamos a cumplir sus sueños. Messi ya tiene seis Mundiales creo, entonces porque nosotros no tener a un jugador con seis Mundiales. Me encantaría que se le cumpliera su sueño de su sexto Mundial, y creo que lo va a hacer”.

¡Memo Ochoa 🇲🇽 y Cristiano 🇵🇹 buscan hacer historia juntos!



🏆 Pueden jugar hasta 6 Copas Mundiales en caso de llegar al 2026, cosa que Messi ya rechazó ❌🇦🇷



🤷‍♂️ Entre el mexicano y el portugués, ¿Quién ha jugado mejor los Mundiales? pic.twitter.com/WLmWm9XR3F — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2023

Empero Jorge Campos sabe donde está parado y que los mexicanos somos muy dados a cuestionar todo y en este sentido no se ha tomado de la mejor manera la iniciativa del ex portero del América, cuando se debería estar resaltando la idea del guardameta en lugar de ver el asunto de una forma negativa.

“Tenemos al cinco copas, tenemos a Rafael Márquez con cinco copas, tenemos a Guardado con las mismas cinco copas, ahora hay que tener a uno con seis copas, si ustedes lo quieren tener así hay que tenerlo, es decisión de Memo, no es decisión de nosotros, depende de su nivel, depende que quiera, depende si quiere llegar”, aseguró

Campos añadió también que: “Falta que él quiera, depende de lo que busca, hoy en día la verdad es la decisión del técnico, nosotros periodistas, los que trabajamos en la televisión no ponemos a los jugadores, a veces opinamos, porque es fácil hablar desde atrás, es fácil desde aquí donde estoy sentado”.

Campos aseguró que en 40 años la portería del Tricolor no ha tenido problemas



En el diálogo respecto a las opciones de Memo Ochoa en buscar su sexto Mundial, Jorge Campos expuso que el problema de la Selección de México no está en la portería, pues en los últimos 40 años nunca ha tenido problemas México en esta posición, por lo cual el propio Guillermo Ochoa, Luis Malagón, Julio González y Jesús Rangel, cualquiera pude jugar con mucha capacidad.

“Nunca me ha preocupado la portería, y siempre se los he dicho, se los he dicho a todo el mundo, la portería no es el problema, este quien esté lo va a hacer bien, porque en México tenemos grandes porteros, en momentos difíciles aparece uno, parece el otro, parece fulano aparece mengano. El que esté, no va a haber ningún problema”, mencionó.

En lugar de cuestionar la idea de Memo Ochoa de jugar un sexto Mundial, el exportero mundialista Jorge Campos pidió que se apoye al cinco veces mundialista a cumplir su sueñor. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

También destacó que: “Luis Malagón, ahorita está pasando por un gran momento, si está bien ahorita, lo va a hacer bien. Si está en el Mundial lo va a hacer bien, si está en el otro mundial lo va a hacer bien por la edad. ¿Se han dado cuenta de que en los últimos 40 años nunca hemos tenido problemas en la portería?. ¿Entonces porque hablan de la portería?, no los entiendo.

Para finalizar expuso que: “Si ahorita Malagón está en un gran momento, entonces que juegue Malagón, si está Julio que lo haga Julio o si no el “Tala” Rangel, aquí no hay problema. Si quieren poner a Guillermo Ochoa, tampoco, pues todos estos pueden ir sin problemas a un Mundial”.

¿LLEGA A SU SEXTO MUNDIAL? 😳



Memo Ochoa termina su contrato en unas semanas pero su futuro es más que incierto ❌



Con 39 años pocos son los equipos que se animarían a fichar al mexicano 👋 pic.twitter.com/n2l6XDc03h — SoyReferee (@SoyReferee) April 3, 2024

Seguir leyendo:

– Memo Ochoa dijo adiós al Salernitana y se encuentra sin equipo

– Insultan a locutor de ESPN por asegurar que fue el causante de la baja de Ochoa del Tricolor

– Aseguran que Memo Ochoa no irá a la Copa América