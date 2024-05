Álvaro Morales es insultado al apropiarse la baja de Guillermo Memo Ochoa en la Selección Mexicana:

El periodista y analista deportivo de ESPN, Álvaro Morales, una vez más vuelve a estar en el ojo del huracán de la opinión pública al desatar una nueva polémica a través de las redes sociales al adjudicarse la responsabilidad de la decisión del cuerpo técnico de la selección nacional de México de no convocar para la próxima Copa América en Estados Unidos este mismo año, al portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

¿Qué sucedió?

Toda la controversia comenzó luego de la confirmación oficial de Ochoa de cara al torneo continental, a lo que Morales no titubeó ni un solo segundo para reaccionar de inmediato en sus redes sociales, afirmando que sus constantes críticas hacia el rendimiento actual del portero fue clave para que no lo tomaran en cuenta para la Copa América que se celebrará en suelo estadounidense dentro de pocas semanas.

“Jajaja. Lo conseguí, por ahora. Memito era un peligro para el Tri”, expresó Morales a través de sus redes sociales.

Guillermo ‘Memo’ Ochoa ha sido un jugador ejemplar y emblemático en la portería del combinado azteca, se ha visto envuelto en un debate mediático en tiempos recientes sobre la necesidad de renovar el equipo nacional, siendo la portería uno de los puntos que también ha entrado en dicho debate. Morales por su parte ha sido uno de los más críticos por todos los medios posibles, argumentando en muchas oportunidades que Ochoa debería dar un paso al costado para darle cabida a los nuevos talentos emergentes.

Las redes sociales se encendieron de inmediato

Sin esperar mucho tiempo las redes sociales no se hicieron esperar para reaccionar a toda esta controversia y muchísimos comentarios han surgido desde entonces, demostrando apoyo rotundo a los comentarios y críticas por parte de Álvaro Morales, hasta los más feroces defensores de Guillermo Ochoa. De hecho, cabe destacar que recientemente ‘Memo’ tomó la decisión de bloquear al periodista y analista de ESPN de sus redes sociales debido a las constantes críticas recibidas.

“Tienes que superarlo hermano. Me dejo de seguir también. Así es la vida! Saludos”; “Ya madura we al chile”;”ya morales, amabas a Ochoa cuando estaba en el ame, mejor cállate”; “Pareces un niñito berrinchudito Álvaro”; “Jajajaja que esperabas, Ochoa y tú son iguales, no sirven para nada jajajaja”; “Álvaro ya cállate ALV, caes mal che frustrado”, fueron algunos de los polémicos mensajes dedicados al analista y comentarista de ESPN.

La afirmación de Morales generó una vez más un debate bastante fuerte en donde hacen vida los expertos en la materia, así como también los fanáticos del fútbol mexicano, quienes discuten sobre el papel de los medios de comunicación en lo que puede llegar a ser la toma de decisiones dentro de todo el seleccionado nacional mexicano. Algunas personas respaldan totalmente la libertad de expresión del periodista en cuestión, pero existe un grupo de personas que cuestionan la influencia con la que los medios emiten sus opiniones y los efectos que pueden llegar a tener en las decisiones deportivas.

Ochoa no ha hablado al respecto

Por su parte, Guillermo ‘Memo’ Ochoa no ha salido a la par de las declaraciones recientes de Morales; su ausencia marca un antes y un después en el combinado azteca, ya que esto sin lugar a duda abre la puerta a que se refresque el plantel mexicano, especialmente en la portería.

