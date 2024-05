André Jardine tras clasificación del América: “A veces se juega con cabeza y otras con corazón”

El América avanzó a las semifinales de la Liga MX con un empate agónico ante Pachuca con un gol de Julián Quiñones.

André Jardine, técnico de las Águilas, afirmó que lograron el empate con el corazón y “con los huev…”.

“A veces el juego se juega con la cabeza y otros con corazón, otros con los huevos también, el equipo dio una demostración de sentimiento, de no desistir nunca, todo el tiempo apoyado por nuestra gente, tuvo un papel importantísimo, el apoyo fue fuerte, dimos un paso adelante, el resultado del partido fue lo más dramático”, dijo Jardine

El técnico del América comentó que habían hablado durante la semana de un partido difícil y cree que el equipo se merecía la clasificación desde el primer minuto.

“El mayor aprendizaje se habla sobre esto, hay que sentir, hay que pelear al último segundo, hablamos toda la semana sobre esto. Iba a ser un partido duro, pero mentalmente somos fuertes, antes de resultado, fue el merecimiento, lo merecimos desde el minuto uno, ahí sales con el alma lavada, con el corazón lleno de esperanza y que estás por el camino correcto”, expresó Jardine.

Guillermo Almada felicita y expresa orgullo por Pachuca

Guillermo Almada se mostró orgulloso del equipo y reconoció que les pegó el cansancio al equipo para el partido de vuelta ante el América.

“La verdad, orgulloso de los futbolistas, entregaron todo, dieron todo. Sabíamos que en algún momento nos iba a pegar el trajín, indudablemente, como dije, estoy orgulloso de llevarnos esto, no lo cerramos, en definitiva, no nos llevamos la clasificación, nuestro pecado estuvo en el primer partido donde no decidimos, vuelvo a decirlo, muy orgulloso de los futbolistas”, declaró.

América se medirá a las Chivas de Guadalajara en la semifinal del torneo. La ida de la serie será el próximo miércoles 15 de mayo en el Estadio Akron. La vuelta será en el Estadio Azteca el próximo domingo.

Chivas clasificó tras ganar 1-0 en el marcador global ante Toluca. El Rebaño Sagrado supo mantener la ventaja tras la victoria en casa por la mínima.

