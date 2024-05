Los memes se burlan de la ausencia de Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez e Hirving Lozano de El Tri

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa América 2024. México quedó emparejada en el grupo B junto a las selecciones de Ecuador, Venezuela y Jamaica. Jaime Lozano planea probar el cambio generacional de México en esta competición continental.

“Jimmy” se atrevió y dejó fuera de la convocatoria de El Tri a varios jugadores referentes del conjunto azteca. El seleccionador mexicano compartió su lista de 31 jugadores que lo acompañarán en los instantes previos a la Copa América. Entre los elegidos faltan nombres de peso.

Guillermo Ochoa es uno de los grandes ausentes. El arquero mexicano dejó las Águilas del América para irse al Salernitana hace más de un año. La intención de “Memo” es llegar al Mundial de 2026. Sin embargo, el experimentado guardameta ha perdido terreno y hoy está fuera de la selección.

"Nuestro trabajo con la Sub23 ha sido de mucha comunicación entre Cuerpos Técnicos, y en base a eso vemos los jugadores que tienen mayor proyección."



🗣️ Jaime Lozano#ProyecciónTricolor pic.twitter.com/KxkdQgvR9R — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2024

En el ataque es donde hubo más sorpresas. Jaime Lozano decidió dejar afuera a jugadores habituales de las convocatorias como Raúl Jiménez, Henry Marín e incluso Hirving Lozano. Para la Copa América 2023, la selección mexicana será representada por jugadores que habitualmente no tenían grandes responsabilidades dentro de la plantilla.

“Conforme he pasado tiempo en la selección nacional te das cuenta, me he dado cuenta que hay que pensar más a un mediano y largo plazo, más que buscar resultados inmediatos y eso nos hará conseguir mejores resultados”, dijo Lozano en conferencia de prensa.

Los mejores memes de la convocatoria de México

Llevaron al troncazo de Giménez, así que meh — Ricardo Rendón  (@RendonRC7) May 11, 2024

Sin vacas sagradas, con chiquete, Tala, el nene y el Piojo.



También el gran 👍🏻 @10marceloflores



Báilele mi tamalónhttps://t.co/WxzVWV9jbB — Zeus ⚡️ (@Zeus_one) May 10, 2024

no esta por ponerse los moños de no querer ser suplente de malagon — Myttik (@myttikvlr) May 10, 2024

Henry Martin, Raúl Jiménez y Ochoa fuera de la Selección Mexicana



Hoy Sonríe La Caprichosa 😮‍💨 pic.twitter.com/NKQyclOHri — José🪐 (@JosGD12) May 10, 2024

Y un día, Guillermo Ochoa por fin deja de ser portero de la selección mexicana



Se viene Malagón, Rangel y Tapia 🛐 (ojalá) https://t.co/rJO4B13mfO pic.twitter.com/B94rQFrErd — Miguel APT (@miguel_staffr) May 10, 2024

Memo Ochoa se negó a ser suplente de Don Ángel Malagón en la Selección Mexicana, por lo cual ya no será convocado. A celebrar. pic.twitter.com/rrWBJzSeSk — Roberto (@Robertordgzd) May 10, 2024

Guillermo Ochoa dice adiós a la selección mexicana. Bailemos. pic.twitter.com/uPjdEFMU17 — Villa (@viilla_) May 10, 2024

Ochoa no será más portero de la selección mexicana, buena decisión pic.twitter.com/fNtYq1oP4J — Wicho Olea 14 🏆 (@oleawich0) May 10, 2024

Lista de convocados de México

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) y Julio González (Pumas).

Defensas: Jorge Sánchez (Porto), Israel Reyes (América), Brian ‘Guame’ García (Toluca), César Montes (Almería), Víctor Guzmán (Monterrey), Alexis Peña (Necaxa), Johan Vásquez (Genoa), Jesús ‘Chiquete’ Orozco (Chivas), Gerardo Arteaga (Monterrey) y Brayan González (Pachuca).

Medios: Édson Álvarez (West Ham), Luis Romo (Monterrey), Jordan Carrillo (Santos), Érick Sánchez (Pachuca), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas), Luis Chávez (Dynamo Moscú), Andrés Montaño (Mazatlán), Fernando Beltrán (Chivas) y Carlos ‘Charly’ Rodríguez (Cruz Azul).

Delanteros: Marcelo Flores (Tigres), César ‘Chino’ Huerta (Pumas), Julián Quiñones (América), Guillermo Martínez (Pumas), Santiago Giménez (Feyenoord), Alexis Vega (Toluca), Uriel Antuna (Cruz Azul) y Diego Lainez (Tigres).

Sigue leyendo:

– “Chucky” Lozano tras quedar fuera de la lista de la Selección de México: “Nos veremos más adelante”

– Chicharito le habría pedido “compasión” a Chile en la Copa América de 2016

– Javier Aguirre, más cerca que nunca del Tricolor, ya sea como asesor o auxiliar de Jaime Lozano

– Para Oswaldo Sánchez, Jaime Lozano necesita una buena Copa América para adquirir credibilidad