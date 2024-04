El promotor Guillermo Lara aplaude deseo de Memo Ochoa de su sexto Mundial y juzga de malagradecido a Carlos Vela

El controvertido e influyente promotor del fútbol mexicano Guillermo Lara, al tiempo que resalta y pone como ejemplo de vida el deseo del portero Guillermo Ochoa de querer disputar su sexto Mundial, también tiene duras críticas contra el delantero Carlos Vela por sus reiteradas negativas de defender su camiseta nacional.

En una charla exclusiva con La Opinión, Guillermo Lara habló sobre temas del fútbol mexicano -en el cual supuestamente fue vetado hace años sin que se hubiese comprobado nada al respecto-, incluyendo los males que lo aquejan. Pero resaltó como un gran ejemplo el deseo de Memo Ochoa de querer jugar su sexto Mundial.

“Todos critican a Memo Ochoa. Uno conoce a Memo Ochoa, es un caballero. Es un chavo bien, profesional, educado. Por eso ha logrado lo que ha logrado y, ¿por qué no está otro portero (en la selección)?, pues no es decisión de él”, expuso Lara.

Y el promotor, al elogiar a Ochoa lo contrastó con Carlos Vela y su rechazo a la selección mexicana desde hace varios años. “¿Quién eres?, si la selección te dio todo. ¿Quién eres?, Dios. Ah, porque ahora tiene un chorro de dinero, pues que lástima que seas tan mala gente y no agradezcas eso, pero eso es formación. Eso es casa, eso es educación, eso se mama”.

¿Te sorprende eso de Carlos Vela que haya rechazado tantas veces a la selección?

¿A ti no te sorprende? Oye, le dices: ‘Espérame, es que me peleé con alguien o me dijeron esto’. Entonces digo, qué delicado, pero cuando estabas en la selección, ibas a la selección y todo eso, no te dolía nada. ¿Quién te formó? En tu casa no te formaron, te formó la selección, esa selección (sub 17) estaba concentrada para trabajar y trabajar y fueron campeones. Olvídate, sí se puede, con un grupo que educas, que enseñas, fueron campeones.

Lara también añadió que: “Eso se hacía bien cuando estaba [Juan Carlos] Ortega, cuando estaba el “Chema” Ruiz, cuando estaba esta gente, porque trabajaban y veían todo el talento, pero ahora no es posible que el fútbol mexicano esté lleno de españoles y extranjeros…”.

Al retomar el tema de Guillermo Ochoa, el promotor reconoció que:”Critican a Memo Ochoa por el gol contra Estados Unidos (en la Nations League), pero desde mi óptica a Memo Ochoa lo bloquea el defensa y cuando reacciona, la pelota ya venía en camino y nadie dice nada de eso, porque les gusta irse con la alarma, con esto. A Memo Ochoa lo tapa su defensa, ya cuando reacciona la pelota está ahí. ‘Ah, se tiró tarde’, pero claro, porque él está moviéndose para esperar el disparo”.

🚀⚽️ ¡¡BOMBAZO de Tyler Adams!! 💥💥💥

🚀⚽️ ¡¡BOMBAZO de Tyler Adams!! 💥💥💥

🚀⚽️ ¡¡BOMBAZO de Tyler Adams!! 💥💥💥



¡Nos vamos al descanso y Estados Unidos ya lo gana gracias a T. Adams! 🇺🇸



🇲🇽 0-1 🇺🇸



🔴 EN VIVO

📺 TUDN

🔗 https://t.co/br7SRs1EnU



SeleccionMexicanaEnUnivision pic.twitter.com/7Ef5Oy4TC6 — TUDN USA (@TUDNUSA) March 25, 2024

Lara también dijo en relación con esto: “Pero la pelota ya venía. Así es el fútbol, pero todos somos malinchistas y a matar gente y todo eso. Nos gusta eso por ignorantes. Nos gusta molestar a la gente, pero ve la repetición, por favor, vela con calma y te darás cuenta en la imagen que ahí está el defensa en su trayectoria. La pelota viene y Memo reacciona tarde. Ese gol lo mata”.

Por esa razón, Lara aseguró: “Entonces empiezan con Memo, que no sé qué. Memo ha mostrado la personalidad, la inteligencia, por qué a él lo llaman y él va. ¿O qué va a decir? ‘Hoy pongan a Luis Malagón, hoy pongan a este’, pero él no es el técnico”.

¿Te gustaría verlo en el sexto Mundial?

Claro, me gustaría verlo y si él sigue trabajando, si sigue jugando en Europa y quiere son cosas que te motivan, son ejemplos de vida. Yo sigo trabajando, Memo Lara sigue trabajando, porque es mi pasión y si me quitan este trabajo, ¿qué voy a hacer?… Mi jardín.

