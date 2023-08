Jaime Lozano confirmó que hablará con Carlos Vela y Alan Pulido para saber si quieren volver al Tri; Héctor Herrera ya dio el sí

Después de cinco años sin representar a México, Carlos Vela podría tener la oportunidad de vestirse de verde nuevamente, así lo manifestó Jaime Lozano, DT de la selección azteca, quien es una de las caras nuevas en la Federación Mexicana de Fútbol, una de las que no estaban cuando “El Bombardero” decidió “renunciar” al combinado.

En conferencia de prensa, el “Jimmy” reiteró su deseo de hablar con el delantero del LAFC para sondear si está abierto a ser convocado, aunque aclaró que esto no quiere decir que en automático asegurará un lugar en la selección, sino que tendrá que ganarlo en la cancha, demostrando un buen desempeño con su equipo en el momento en que sea requerido.

“El caso de Vela, que es de los poquitos que nos falta platicar con él, saber cuál es su sentir. Lo comenté en la conferencia de prensa que tuvimos en la presentación del proyecto, la selección está abierta a todos los jugadores nacionales. Evidentemente el jugador que tenga la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas y, evidentemente, para ganarse una convocatoria, como todos lo saben, hay que ganárselo con ese gran momento con su club”, comentó el estratega.

“Hay que hablar con él, hay que saber cuál es su sentir, cuál es su postura. Si él tiene la ilusión, la intención de seguir representando a la selección nacional o si prefiere dedicarle el cien por ciento de su energía a su club y a su familia”, acotó.

Alan Pulido y Héctor Herrera también están en su mira

Pero Vela no es el único jugador con el que Lozano pretende entablar conversaciones sobre este tema, ya que adelantó que lo hará con Alan Pulido, quien estuvo fuera de las canchas todo el 2022 por una lesión y en este 2023 por diversas circunstancias no ha sido convocado.

Al mismo tiempo, reveló que ya tuvo esa conversación con Héctor Herrera, quien le confirmó que, si quiere jugar para el Tri, por lo que en su caso sólo resta decidir si tiene o no el nivel suficiente para ser llamado, ya que Lozano aseguró que la edad del mediocampista (33 años) no será un factor determinante.

“La verdad, Pulido es otro de los que tenemos pendiente de hablar, con Héctor hablé mucho, mi primera parada fue Houston, estuvimos hablando de muchas situaciones, sabemos su sentir. A lo mejor el sentir de ellos es ya no venir y uno lo convoca sin saber, o a lo mejor es otra. Con Héctor, me lo dijo antes y se confirmó, Héctor sigue con la intención de representar a México, cada vez que sepamos que está a un buen nivel. No veo la edad como impedimento”, concluyó.

