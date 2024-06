AMLO y Claudia Sheinbaum sostendrán su primera reunión tras elecciones del 2 de junio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, sostendrán su primera reunión tras la realización de las elecciones históricas del pasado 2 de junio.

“Vamos a recibir hoy a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, me da mucho gusto, vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición de la entrega recepción de ponernos de acuerdo”, dijo López Obrador.

“Creo que a las 2:30 (pm), aquí ella es muy bienvenida, vamos a comer y vamos a platicar y lo que resulte. Si ella tiene y dice que caminemos. Es tan bello este Palacio (Nacional)”, aclaró.

López Obrador adelantó que durante la reunión le hará una invitación formal a Claudia Sheinbaum Pardo para recorrer juntos algunos lugares de México.

“La voy a invitar para ir juntos, no se va a poder ir a todo el país, pero algunas regiones, haber si su agenda lo permite porque tiene ella mucho trabajo, la conozco y sé que está ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno”, señaló.

“Vamos a platicar y vamos a ver qué hacemos.. Le voy a hacer como les comentaba esta invitación, haber si podemos salir de la capital, dependiendo de sus compromisos, de su agenda y seguramente nos vamos a volver a encontrar”, comentó.

“Yo creo que eso si hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos y también seguramente de que ya inicia la transición y cómo se van a reunir los equipos. No se si hoy pero mañana o pasado ella va a decidir, Claudia, a mi me gustaría que ella sea la que exponga lo del encuentro, yo me voy a sentir muy bien representado porque además como ustedes yo me veo todos los días y mañana me van a volver a preguntar de eso”, precisó.

AMLO celebra el triunfo de Claudia Sheinbaum en elecciones del 2 de junio. Crédito: Moises Castillo | AP

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario mexicano también proyectó una foto del periódico estadounidense “The Stanford Daily” donde se observa a Claudia Sheinbaum durante una manifestación sosteniendo una pancarta que dice “Tratado justo y democracia ahora”.

“Es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo, va a gobernar una mujer muy preparada, pero muy muy preparada… Hay un cartel donde está Claudia cuando el Tratado (de Libre Comercio)… ¿Es en Stanford, no, la Universidad?. Independientemente de que se trata de una Universidad de Estados Unidos, afamada, importante, lo que dice, cómo combina, cómo se combina a quien va a ser la próxima presidente de México, su preparación con los ideales, porque esto es del 91, ¿cuántos años tiene?, 33 años, aquí está… Ella es parte protagonista, actora de este proceso de transformación como millones de mexicanos”, comentó López Obrador tras mostrar la imagen de Sheinbaum.

“Imagínense, tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer honesta, pero añadan, una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?, gracias a la vida que nos ha dado tanto”, expresó.

Fue en la conferencia mañanera del pasado 7 de junio que el gobernante mexicano adelantó que sería este lunes 10 el encuentro con Sheinbaum Pardo.

“Va a ser una reunión, vamos a platicar, y seguramente ella les va a informar a ustedes, pero es un encuentro para platicar, ponernos de acuerdo para la transición y ella ya les informaría. Yo la voy a invitar a comer”, declaró.

En las elecciones del 2 de junio, Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos y más de 30 puntos por encima de su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, según lo reveló el Instituto Nacional Electoral (INE).

