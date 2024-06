Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de junio de 2024

Piscis ♓️

Vienen amores de tu pasado, se manifestarán en estos días con algún pretexto que ni al caso, debes ponerte muy perra para no volver a caer en trampas que terminen haciéndote daño. Ten cuidado con gastos y pagos que tienes pendientes porque podrían hacerte caer en una racha complicada en la cual viene pérdida de dinero. Cuidado con un cambio de conducta de una persona cercana a ti, pues comenzará a ser más frío o fría debido a que piensa que andas hablando de él o ella a sus espaldas. Aprende a cuidar más tu autoestima y no permitir que nadie te dañe, sobre todo en relaciones amorosas que pueden terminar hasta con golpes y faltas de respeto. Cambios muy fuertes en tu estado de ánimo, aprende a llevarte la vida más tranquila y a no meterte en más problemas. Cuidado con un ex amor que andará rondando tu vida y podría ocasionarte dolores de cabeza y algunos problemas. Es momento de comenzar a pensar en tu presente y en tu futuro y buscar la manera de mejorar en el área de los dineros, no inviertas en algo que no te deja nada de provecho. Hay oportunidad de realizar un viaje en el cual te va ir de lo mejor pero debes ser precavida en que estás gastando tu dinero. Amor con amor se paga y si no recibes lo que das pues ahí no es.

Acuario ♒️

Está nueva semana deberás enfocarte en mejorar tu salud y tu alimentación, podrías comenzar a subir de peso y después será muy complicado llegar a tu peso ideal, una rutina de ejercicios y buena alimentación será la clave. Vienen noticias de familiar que tienes mucho de no ver y que te va alegrar mucho tus días. Te enteras de rompimiento de relación de amistades cercanas y podrías recibir una llamada pidiendo un consejo. Date la oportunidad de comenzar a ver por ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Es momento que no dejes de soñar y vayas por cada una de esas metas que no has logrado cumplir, te has caído muchas veces y te ha costado horrores levantarte. No te detengas a tirar piedras en el camino a esas personas que solo han sido obstáculos y que se la han pasado ladrando de ti, déjalos que hagan y digan lo que quieran, tú debes de estar en paz y tranquilo y no creerte de cualquier chisme que llegue a tus ojos. Date la oportunidad de abrirte al amor en caso de no tener una relación, suelta el pasado, no porque anteriormente te fue mal en temas del amor significa que siempre va ser así, enfócate y ve por tu felicidad sin tener que dar explicaciones a nadie. Viene la oportunidad de realizar un viaje con familia o seres queridos que deberás de aprovechar para salir de la rutina.

Capricornio ♑️

Ten cuidado de andar de nalgas prontas en las redes sociales porque podrían exhibirte y peor aún si tienes pareja. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo y que no te ha dejado avanzar, suelta el pasado y ve por eso que mueve tu vida y tu mundo. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Ya no es momento de lamentaciones sino de pensar en lo que realmente vale la pena, ponte a trabajar en tus objetivos sobre todo ese trabajo que has estado buscando desde hace tiempo y ese negocio que has tenido en mente. Cuídate mucho de amores de una noche porque podrías cometer un error ya que se ve una semana de embarazos no deseados así que protégete sino lo estás haciendo. Ya no es momento de perdonar errores, hay una amistad que te ha fallado muchas veces y que seguirá haciéndolo sino le pones un hasta aquí. A veces piensas tanto en el pasado y no te abres a nuevas oportunidad, suelta y libérate y no vivas de lo que ya fue sino del ahora. Se viene una boda en puerta que te va dejar grandes ganancias solo hay que saber aprovecharla.

Sagitario ♐️

No te dejes llevar por chismes en lo laboral que solo te conduzcan a problemas. Esta semana estará cargada de cambios positivos sobre todo en tu forma de ser, aprovéchalos. Ya no te dejes llevar por chismes dentro de la familia porque eso solo te ponen de malas y al final todo se sale de control. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores y podría ir a llorar a tu hombro o mínimo pedirte un consejo. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad, estás en tu mejor momento. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Cuídate de engaños y n relaciones amorosas, si tienes pareja se ve infidelidad en puerta y verdades que van a salir a la luz y podrían afectarte más de la cuenta. Cuídate de una persona de piel blanca la cual entrará a tu vida en próximas fechas pero solo sea para causarte problemas. Viene la oportunidad de emprender un viaje y será fuera del país pero deberás de ser muy inteligente sobre todo con cuestiones de documentos y trámites pues puede que no te salga como esperas.

Escorpión ♏️

Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos, no puedes resolverle la vida a todo mundo cuando no puedes ni con la tuya. Date la oportunidad de cuidar un poco más tu autoestima para evitar que te sigan dañando el corazón. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo te cuida y te dará una señal mediante un sueño, si tienes la oportunidad enciende una vela y has una oración por su descanso. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Cuidado con infecciones que van estar a la orden del día y podría complicarse si te automedicas. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona podría venirse una guerra de declaraciones. Amores importantes se visualizan en caso de estar soltero o soltera pero debes ser inteligente porque podrías cometer un error que ya cometiste en tu pasado. Cuídate mucho de golpes, caídas y accidentes los cuales estarán a la orden del día. Semana en la cual vas estar pensando mucho en tu pasado y podría volverte a mover sentimientos que ya habías creído superado.

Libra ♎️

Está semana cuídate de robos y extravíos los cuales estarán a la orden del día, fíjate donde dejas las cosas. Es momento que te despojes de todo eso que no te deja avanzar, esta semana se presta perfecta para hacer cambios en muchos aspectos, sobre todo esos amores que sigues cargando y que no has podido soltar del todo. Vienen amores de una noche y posibilidades de un viaje con familia en el cual te la pasarás a todo dar, solo prepárate con los gastos porque podrían salirse de control. En el amor cambiará la percepción que tenías con ciertas personas que te interesaban pues te darás cuenta de que de todos o todas no se hace ni uno, mándalos a freír espárragos y mejor enfócate en tu bienestar. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas. Hay una persona que te ha pensado mucho y que en pocos días sabrás de quien se trata. Date la oportunidad de enfocarte más en tus cosas, de ya no andar perdiendo tu tiempo en cuestiones que ya no te dejan nada. Te viene un dinero extra de un pago que había quedado pendiente, úsalo para pagar deudas.

Virgo ♍️

Días de mucha reflexión, no te pierdas en tu andar y busca soluciones a esos problemas que has enfrentado en los últimos meses, es momento de no quedarte con ganas de nada. En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas rogando, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo. Aprende abrirte e nuevas oportunidades laborales porque te va llegar una oferta laboral que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo. Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale ganas en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz, la cuestión es que no estás trabajando lo suficiente en eso. Hay días en los cuales te deprimes al recordar a personas del pasado, suelta y deja ir y no te estreses ya por eso. Tu estado de ánimo irá mejorando con el transcurso de los días, pero deberás de ser más inteligente para no cometer los mismos errores que habías cometido en tu pasado. Un amor del pasado retorna y no traerá nada nuevo, solo sufrimiento y dolores de cabeza pero como eres muy tonto volverás a caer donde mismo.

Leo ♌️

Estas por tomar una decisión muy importante este mes de junio, ten presente que las cosas siempre suceden por algo, haz caso a tu cabeza y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en no más de dos meses. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio, después vienen las decepciones. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de calzón flojo pues next pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar pues no lo hará. Si tienes pareja cuidado con celos y desconfianza, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Se visualiza un viaje muy importante para ti, pero deberás de cuidarte mucho pues podrías estar propenso o propensa a accidentes. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes, es necesario que aprendas ahorrar para tener un colchón por cualquier situación que se presente. Si tienes una relación debes tener cuidado con cambios en el temperamento de tu pareja, vas andar que no soportas su carácter o sus malos comentarios al punto que podría venir una guerra con la persona que amas.

Cáncer ♋️

Cuidado con entrar en relaciones de tres y ser el tercero en discordia después te la pasarás lamentando. Tu signo se caracteriza por siempre cambiar y renovarse, no te gusta vivir de lo mismo por mucho tiempo ya sea laboral o en pareja, signo bastante fuerte, ve tras lo que quiere en esta mes de junio. Amores de una noche y encamamiento que podría ocasionarte un fuerte problema sino sabes medir esa situación. te vienen cambios que deberás de aceptar a la brevedad posible para que no sea tan duro el golpe. Hay oportunidad de un cambio laboral que te va a beneficiar mucho pues te va a traer mejora económicas, inclusive cambios de horario. Cuidado con un viaje inesperado el cual no pudiera resultar como tú esperas y puede haber problemas de dinero. Hay una amistad tuya la cual se va a divorciar o se va a separar y te pedirá un consejo. No te dejes manipular por una persona con la que comenzaste a salir o de lo contrario, el día de mañana sufrirás las consecuencias. Vienen días de cambios pero serán buenos, date la oportunidad de consentirte en esta nueva semana, un masaje o un gusto que tengas personas cúmplelo que a eso vienes a esta vida. No te dejes llevar por chismes y date la oportunidad de confiar, sino lo ven tus ojos no existe.

Géminis ♊️

Mi querido Géminis, esta semana estará llena de cambios en los cuales deberás enfocarte un poquito más en tu economía, pero también en el área del amor. Hay oportunidad de entablar una relación en próximas fechas y será con una persona la cual llevas meses de tratar y de conocer, solo ten cuidado de no volver a cometer los mismos errores que cometiste en el pasado de lo contrario todo se lo va a llevar la fregada. Cuidado con amistades falsas, está rodeada de ellas, hay amistades que te tienen mucha envidia sin embargo te visitan constantemente y cuando ellas se van te sientes cargada, te sientes con pesadez, inclusive te llega a doler la cabeza, hay que limpiarse con huevo durante tres días y tirar el huevo lejos de casa para quitar toda esa mala energía que te dejan esas personas. No te involucres en chismes, no hables de lo que no sabes y no de opiniones porque esa información se va a salir de control y te va ocasionar un problema grave, sobre todo dentro de la familia. En cuestiones de tu salud, debes tomar precauciones en todo lo que tenga que ver con comida en la calle ya que te puede dar una infección en el estómago y podrías ir a parar hasta el hospital. Cuidado con tus pensamientos pesimista los cuales te puedan llevar por caminos equivocados. Enfócate en las cosas buenas y positivas que te ha dado la vida y no pierdas el rumbo ni el camino por estar pensando en cuestiones que son del pasado y que ya no volverán a aparecer.

Tauro ♉️

Mi querido Tauro, tú eres una persona que te gusta la comodidad, que te gusta vivir bien y que te gusta el dinero y te llegas a deprimir mucho cuando no ves consolidados tus sueños. No es momento de bajar la capa, es momento de darle con todo, estamos a mitad de año, y todos los sueños que visualizaste pudieran concretarse en próximas fechas, sólo es cuestión de no bajar la guardia en la cuestión de la salud, debes tomar tus precauciones sobre todo con tu alimentación porque pudieras estar comiendo alimentos que te hacen daño y que en un futuro cercano pudieran ocasionarte problemas que tienen que ver con diabetes o con presión arterial. No es momento de mendigar cariño ni amor a nadie, es el momento de tomar tu valor como persona y darte cuenta que quien merezca estar a tu lado deberá de esforzarse y de demostrarte tu cariño y tu amor, ya no crees en promesas falsas y mucho menos en palabras que tú sabes bien que se las lleve el viento, cree en hechos y en cuestiones reales, hay una persona de tu pasado que te piensa mucho y que en próximos días sabrás de quién se trata pues podría comunicarse contigo mediante una llamada o un mensaje mediante la redes sociales, ten cuidado de volver a involucrarte con esa persona, sólo traerá dolores de cabeza y preocupaciones. Si estás pensando en poner algún negocio de alimentos te va a ir perfectamente bien siempre y cuando hagas las cosas como se deben de ser y en el orden adecuado, no te metas en sociedades con más de tres personas porque te van a salir mal, vas a firmar documentos en próximas fechas y vas a arreglar algún asunto que tienes pendiente de manera legal, te va a ir de la mejor manera. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos, y estás pensando en hacer el trámite de visa estás en una buena etapa para que todo se concrete de manera positiva. Cuídate de golpes y caídas que estarán a la orden del día. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar y en números en terminación 18, 25 y 32.

Aries ♈️

Mi querido Aries, esta semana estará llena de bendiciones y de cambios importantes, no pidas de rodillas lo que sabes que por derecho te corresponde en tu área laboral y en tu área del amor, no es momento de mendigar cariño, ni amor por nadie, sino de darte el valor como persona y darte cuenta que no cualquier merece tus lágrimas, ni tu esfuerzo ni tu dedicación. Recuerda que en el amor tiene que haber reciprocidad, de lo contrario, eso no va a funcionar, si actualmente tienes una relación de cuidado con infidelidades porque estarán a la orden del día, no busques lo que no quieras encontrar porque si buscas en el teléfono podrías encontrar unas conversaciones o unas fotografías que dejarán mucho que desear. Hay amores del pasado bastante presentes en tu vida que no has logrado soltar, mientras sigas ahí no podrás avanzar en tu presente y en tu futuro con una nueva relación. Cuidado con cuestiones que tienen que ver con documentos y firmas porque podrías llevarte una sorpresa, hay oportunidad de realizar un viaje próximamente con pareja, en caso de tener o con tu familia, tienes que cuidar mucho la cuestión de los dineros para evitar cualquier complicación que se pueda presentar en el viaje. No te dejes influenciar por amistades las cuales te dan consejos, si tu sexto sentido te indica que ese consejo no es bueno no lo tomes, deséchalo y agradece porque esas personas no han construido nada en su vida, pero si se la pasan dando consejos a todo mundo como si fueran expertos en el tema. A veces dudas de la capacidad que tienes de lograr tus proyectos, tus metas y lo que tú deseas, pero eso es porque antes tuviste a una persona a tu lado que no te permitió crecer, suelta esas ideas del pasado y enfócate en tu presente. Tienes todo para lograr tus objetivos y tus metas. Simplemente es cuestión de proponértelo y ponerte a trabajar en ello, semana de cambios en las cuales la prioridad será tu salud y tu bienestar económico.