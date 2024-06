Jake Gyllenhaal revela que tiene problemas de visión desde que era niño

Jake Gyllenhaal ha comentado algo que mucha gente no sabía hasta ahora: tiene serios problemas de visión desde que era niño, pero afortunadamente lo ha tratado durante todos estos años, llevando una vida normal.

En una entrevista que concedió a The Hollywood Reporter, el actor de 43 años dijo que nació con un ojo desviado, pero ese problema con el tiempo fue corrigiéndose. Desde que tenía 6 años comenzó a usar lentes, a veces con armazón y otros de contacto; todo ello ya forma parte de su vida diaria, al grado de que lo considera una ventaja en su profesión.

“Me gusta pensar que es una ventaja”, dice Jake. “Nunca he conocido nada más. Cuando no puedo ver por la mañana, antes de ponerme las gafas, me siento como en un lugar donde puedo ser yo mismo”. La visión del actor es de 20/1250, es decir que lo que alguien puede ver a 1250 pies, él puede verlo a 20 pies.

En 2015, para una escena dramática en la película “Southpaw” (en la que interpretó a un boxeador), Gyllenhaal optó por quitarse sus lentes de contacto, afinando así más su sentido del oído y con el objetivo de ser más convincente en sus reacciones.

Hace tres meses se estrenó la película “Road House”, con la que Jake Gyllenhaal logró otro éxito, pero ahora cuenta con un nuevo proyecto: la serie “Presumed Innocent”, basada en el filme de 1990 que protagonizó Harrison Ford, y que estará disponible en la plataforma Apple TV+ a partir del 12 de junio. Trata acerca de Rusty Sabich, un fiscal que se convierte en el principal sospechoso del asesinato de uno de sus compañeros. En muchas escenas Jake aparece usando anteojos, pero aseguró que eso es una característica del personaje y no algo que él propuso.

