Jake Gyllenhaal expresa que sería un honor interpretar a Batman en una película de DC

Hace más de 20 años el actor estadounidense Jake Gyllenhaal era uno de los candidatos más fuertes para quedarse con el papel principal en la trilogía de películas sobre Batman que dirigió Christopher Nolan; finalmente éste se decidió por Christian Bale, pero Gyllenhaal ahora dijo que no dudaría en aceptar una propuesta para interpretar a ese superhéroe en uno de los nuevos proyectos de la compañía Warner/DC.

Gyllenhaal comentó lo anterior durante una entrevista para Screen Rant, y aclaró que el no haber sido seleccionado en esa ocasión no quiere decir que Bale no haya hecho bien su trabajo: “Oh, (Batman) es un papel clásico. Es un honor. Hablando de interpretar papeles que otros actores increíbles han interpretado en el pasado…Cuando lo pienso, ahora que voy a interpretar en teatro a Iago en “Otelo” con Denzel Washington, pienso en la historia de los actores que han interpretado ese papel a lo largo del tiempo, y eso me intimida. Entonces ése es el primer nivel. En eso estoy trabajando ahora mismo. Pero ¡por supuesto! Siempre sería un honor interpretar a Batman. Ese tipo de cosas y esos roles son clásicos”.

Hasta el momento, Jake sólo ha trabajado en una película de superhéroes, “Spider-Man: Far from Home”, de 2019, en la que interpretó al villano Mysterio. Lo consideró una buena experiencia, pero también un desafío, pues no estaba muy acostumbrado a los efectos especiales y otro tipo de sets: “Es difícil, hombre. Esa actuación fue difícil. Todo eso. Ese mundo es enorme. Y me uní a todo ello apresuradamente; la película era un tren que ya estaba en movimiento. Normalmente llego desde el principio y puedo resolverlo, pero estaba muy nervioso”.

Gyllenhaal promociona actualmente la película “Road House”, una nueva versión de la cinta que en 1989 protagonizó Patrick Swayze. Su personaje es Dalton, un ex peleador de artes marciales mixtas que termina trabajando en un bar de Florida. Pero durante el rodaje del filme (específicamente en una pelea con Conor McGregor, un profesional de ese deporte) Jake se cortó la mano con un vidrio, causándole una infección por estafilacocos.

Afortunadamente el actor se recuperó, gracias al equipo de especialistas que se encontraban durante el rodaje: “Recuerdo la sensación en mi mano y dije: ‘Eso es mucho vidrio’, y terminé la toma. Se me hinchó todo el brazo. Realmente estaba tratando de cuidar todo lo que hacíamos y mi cuerpo mientras lo hacíamos. No sufrí ninguna herida importante”. Dirigida por Doug Liman, la película “Road House” se estrenará en Amazon Prime Video el 21 de marzo.

