El director Alex Proyas da su opinión acerca del remake de su película “The Crow”

Aunque todavía faltan más de dos meses para que la película “The Crow” -protagonizada por Bill Skarsgard– se estrene en Estados Unidos, ésta ya ha comenzado a generar polémica, debido a comparaciones con el filme de 1994 en el que está basada.

A través de un comunicado, Alex Proyas, director de la cinta en la que el actor Brandon Lee llevó el papel principal (y en cuyo rodaje falleció accidentalmente), dio ahora su opinión sobre el remake: “The Crow” no sólo es una película. Brandon Lee murió haciéndola, y fue terminada como testamento de su brillantez y trágica pérdida. Es su legado. Así es como debería permanecer”.

Con respecto a los comentarios que han surgido en los últimos días por parte de los fans de la película de 1994 hacia la nueva versión, Proyas fue muy claro en sus declaraciones: “Realmente no me alegra ver negatividad sobre el trabajo de ningún compañero cineasta. Y estoy seguro de que el elenco y el equipo (del nuevo filme) realmente tenían buenas intenciones, como todos las tenemos en cualquier película. Así que me duele decir algo más sobre este tema, pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo”.

El remake de “The Crow” mantiene la línea argumental principal de la película de Proyas, aunque todavía no se sabe cuáles detalles se han omitido o modificado. Skarsgard interpreta a Eric Draven, un hombre que junto con su novia Shelley sufre un terrible ataque de una pandilla. Ambos mueren, pero tiempo después él vuelve al mundo de los vivos para cobrar venganza.

La cinta se estrenará en Estados Unidos el 7 de junio y es dirigida por Rupert Sanders, quien declaró a la revista Vanity Fair lo siguiente: “Obviamente, (la muerte de Lee) fue una tragedia terrible, y definitivamente es algo que siempre tuvimos en mente durante la realización de la película. Brandon era una voz original y creo que siempre será sinónimo de “The Crow”, y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho y de cómo hemos traído de nuevo la historia. Su alma está muy viva en esta película”.

Sigue leyendo: