Timothée Chalamet desea que Austin Butler interprete a Elvis Presley en su nueva película

Timothée Chalamet se hizo gran amigo de Austin Butler durante el rodaje de la película “Dune: Part 2”, y ahora ha propuesto que el actor australiano vuelva a interpretar a Elvis Presley (el personaje que le dio fama mundial), pero en la película “A Complete Unknown”, sobre la vida de Bob Dylan.

Al ser entrevistado para la revista NME, Chalamet -quien lleva el papel principal en la cinta sobre el poeta del rock– visualizó un filme conformado por los actores que, como Butler, han interpretado a grandes cantantes. Y dirigiéndose a éste, comentó: “Me encantaría que estuvieras en esta película. Hay un personaje de Elvis en el filme “Walk The Line”, sobre Johnny Cash. Es realmente breve, pero me gustaría que pudiéramos crear un universo cinematográfico musical”.

Refiriéndose al trabajo de Butler en la película “Elvis” (por el cual obtuvo una nominación al premio Oscar el año pasado), Timothée resaltó que quedó asombrado: “He estado escudriñando el cerebro de Austin sin parar, pero siento que…dejemos que mi película salga antes de que tenga la suerte de ser incluido con él. Hizo un trabajo fenomenal…No puedo hablar desde la perspectiva de Elvis, pero en lo profundo de la tradición de Bob Dylan ahora, él tenía un tremendo respeto por Elvis y por Sun Records“.

Los actores son unos apasionados de la música, y también dieron a conocer cuáles son sus álbumes favoritos. Austin prefere In Rainbows, del grupo Radiohead: “Es un disco que he escuchado tal vez más que cualquier otro. Recientemente lo he puesto muchas veces, junto con Chet Baker Sings, de Chet Baker“. Timothée prefiere a The Beatles: “Creo que para mí es el relanzamiento de The Beatles 1967-1970, ya sea la versión de 14 tracks o la de 28. Mi mamá escuchaba mucha música de The Beatles…A través del mundo de Bob Dylan descubrí que él es muy fan del grupo. De alguna manera eran contemporáneos, y ¡Dios, qué época!”

La película “Dune: Part 2” es la número 1 esta semana en las taquillas de Estados Unidos. El rodaje de “A Complete Unknown” ya ha comenzado, para un estreno mundial a finales de este año; ambas cintas podrían obtener nominaciones al premio de la Academia el año próximo.

