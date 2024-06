Peso Pluma es hospitalizado de emergencia debido a una fractura

La tarde del domingo 9 de junio Peso Pluma se presentó con gran éxito en el Festival Musical Gov Ball de Nueva York, pero después de su show fue trasladado de emergencia al hospital, donde le tomaron radiografías. Poco después le informaron que se fracturó el pie.

Videos publicados en redes sociales muestran el momento en el que el intérprete de corridos tumbados se lastima un pie mientras daba saltos. Él mostró mucho profesionalismo y siguió con el concierto, pero también se dirigió al público y dijo: “Me acabo de torcer el p*** tobillo bien c*****. Un asistente le acercó a la doble P una silla para que se siguiera cantando sentado, pero él la aventó y dijo: “Aleja esa p*** silla”.

En sus historias de Instagram el intérprete publicó fotos en las que aparece en el hospital, junto con mensajes como: “Esperando los rayitos X” y “Gracias Nueva York, fue muy loco”. Poco después confirmó la fractura, y escribió: “¿Pie roto? No me importa un c*****. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 LOS AMOOOOOO!”

Peso Pluma ya está recuperándose, pero debido a este incidente deberá hacer una pausa de varias semanas en sus actividades. Hace algunos días se difundió una fotografía en la que supuestamente él lucía un nuevo peinado, sin su característico flequillo. Después surgieron rumores acerca de que la imagen había sido tratada con inteligencia artificial. Lo cierto es que, tanto en su concierto como en el hospital, el artista siempre cubrió su cabeza con gorras, lo cual hacía imposible apreciar si se había cortado el cabello.

