Accidentes ‘hit and run’ van en aumento en Los Ángeles

El 6 de junio, Martín Arroyo esperaba en su auto el cambio de luz del semáforo para dar vuelta a la izquierda y estacionar su carro, cuando ocurrió un accidente hit and run (atropello con fuga), del cual sobrevivió, pero ha puesto en peligro su vista.

Aunque su carro no fue alcanzado, pedazos de vidrio volaron y le perforaron un ojo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía inicial, y le esperan varias más operaciones más, en tanto los médicos anticipan una larga recuperación.

Marisa Franco, no corrió con la misma suerte. El 10 de junio, encontró la muerte a los 35 años, cuando el auto en el que viajaba en un área no incorporada del condado de Los Ángeles, fue embestido por otro vehículo que tras chocarlo, se dio a la huida.

El choque en el que Marisa perdió la vida ocurrió en un camino de tierra en un área no incorporada del condado de Los Ángeles, al sur de El Mirage. Se hizo notar que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Marisa era pasajera en un Toyota Corolla 1997 que era conducido rumbo al este de la calle 2255, pero la Patrulla de Caminos de California (CHP) investiga cómo fue que un Hyundai Tucson SUV 2016 chocó contra el Toyota.

Las familias de Martín y Marissa han abierto cuentas en el sitio GoFundMe para recaudar fondos.

Para ayudar financieramente a Martin, quien es un barbero y el proveedor de su familia, visita la página: Stand with Martin in his fight to heal.

En tanto, que para apoyar con los gastos funerarios de Marisa y a su pequeña hija Nataly que le sobrevive, visita: In loving memory of Marisa.

En la página del sitio GoFundMe de Marisa, su hermana Jeannete Franco escribió: “Es imposible capturar plenamente en palabras quién era Marisa. Ella era una persona única, de buen corazón, que traía alegría a todos a su alrededor. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, se mantuvo fuerte y resiliente”.

Los Ángeles es estadísticamente uno de los lugares donde más ocurren colisiones de tránsito en todo el país; y cada año pasan más accidentes en Los Ángeles que en cualquier otra parte de California.

En la última década los accidentes pega y huye, más conocidos en inglés como hit and run han aumentado

El 50% de todos los accidentes de tráfico en la zona conocida como Greater Los Ángeles, que abarca cinco condados, Los Angeles, Orange, Ventura, San Bernardino y Riverside caen en la categoría de hit and run.

El Departamento de Policía de Los Ángeles, reportó que durante los primeros 10 meses del 2023, ocurrieron 82 muertes por hit and runs, un incremento de un 30% para el mismo periodo de 2021.

Por qué la gente huye después de pegar

Entrevistado por La Opinión, el abogado en accidentes, Susano Coria, quien tienen sus oficinas en el Valle de San Fernando y cuenta con 16 años de experiencia en este campo, dice que las razones por las que las personas huyen tras provocar un accidente de auto, son variadas.

“Se van porque le tienen miedo a la policía, porque se han tomado sus cervezas y van a oler a alcohol, y muchos porque no tienen aseguranza. Después de la pandemia, bastantes conductores cancelaron su seguro, y por razones económicas, ya no lo han contratado”.

Lo que sucede – explica – que a la hora de un accidente se paniquean, y se van.

“En algunos casos, la gente regresa y tras manejar unas cuadras se da cuenta de su error, y vuelven minutos después, disculpándose y aceptando que les entró miedo y se fueron, pero están de vuelta para enfrentar lo sucedido”.

Por qué hay cada vez más

El abogado Coria considera que estamos viendo un aumento de los accidentes en los que el conductor escapa debido a que los choferes de auto están cada vez más distraídos.

“Desde la pandemia, tenemos más sitios en las redes sociales como TikTok; y la gente va manejando y viendo videos; y distraídos con el teléfono. Lo mismo ocurre con los choferes del transporte compartido, llevan el teléfono a un lado del volante, usándolo como GPS, y se distraen. La policía no permitía esto en el pasado, y daba tickets (multas). Hoy ya se relajaron y todo mundo trae el teléfono a un lado”.

Un delito grave

El experto legal en accidentes de tráfico afirma que pegar y huir, puede ser considerado un delito grave si hubo personas lastimadas, y más si se produjeron víctimas mortales.

“Un hit and run es un accidente inesperado que puede ocurrir a cualquier hora del día, y tenemos que entender que debemos parar después de un accidente, e intercambiar información. Lo último que esperamos es que el causante vaya a huir; y cuando lo hacen, pasa de un accidente a un crimen”.

Cómo protegerse

Para evitar ser víctima de un hit and run, recomienda estar alerta de los conductores, incluso como peatones al cruzar la calle.

“Ahora estamos viendo a muchos jóvenes haciendo donas con sus carreras en las carreteras, y golpeando personas. Hay que tener cuidado”.

Sin embargo, dice que como los hit and run pueden pasar en cualquier momento, lo mejor es asegurar el auto, e incluir un protección que se conoce como uninsurance motorist, que nos protege de las personas que manejan sin seguro, y hasta cuando somos peatones y nos atropellan.

Se localizan a los causantes

El abogado dice que no siempre se puede localizar a los conductores que huyen de la escena de los hechos, tras causar un accidente hit and run.

“En muchos casos, nunca se encuentran. Puedo decir que hay 50-50 de posibilidades de que no se les halle; y a veces hay videos, pero no son muy claros, y no son prueba suficiente para localizarlos”.