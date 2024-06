David Benavídez no pierde la esperanza de enfrentar al Canelo Álvarez

Saúl Álvarez es uno de los peleadores más deseados para subirse al ring en la actualidad. Uno de los contendientes que ha levantado la mano frecuentemente ha sido David Benavídez. A pesar de que en varias ocasiones el Canelo le ha rechazado, el “Bandera Roja” no pierde el derecho a visualizar cómo sería ese combate.

El combate entre Saúl Álvarez y David Benavídez ha sido uno de los más solicitados por aficionados, analistas y exboxeadores. Sin embargo, esta pelea no ha podido desarrollarse por las exigencias del Canelo. A pesar de ello, el “Bandera Roja” visualizó cómo podría ser esta pelea.

“Yo creo que esa pelea va a ser grandísima porque va a ser México contra los Estados Unidos, los mexicanos de México contra los mexicanos de los Estados Unidos. Por esa razón yo creo que va a ser una pelea muy grande, pero creo que no nada más va a ser una pelea grande, va a ser la mejor pelea de la historia del boxeo mexicano“, dijo Benavídez en una entrevista con David Faitelson.

David Benavídez probablemente sea uno de los retadores más exigentes en la lista de Saúl Álvarez. El “Bandera Roja” reconoció que su deseo de noquear al tapatío es un plus que potencia la espectacularidad del combate.

“Canelo me quiere noquear, yo quiero noquear a Canelo… voy a ser el primero que lo noqueé, lo van a ver todos. Mi nombre, ‘El monstruo’, dice todo lo que necesitan saber de mí. Me gusta fajar, me gusta ir por el KO, me gusta lastimar a la gente“, agregó.

Benavídez no olvida al Canelo

Finalmente, Benavídez reafirmó que está dispuesto a subirse al ring con Saúl Álvarez. Sin embargo, el “Bandera Roja” mantiene su enfoque en su compromiso más cercano: Oleksandr Gvozdyk este sábado 15 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

“Todavía queremos la pelea contra Canelo, a ver qué puede pasar ahí. Yo creo que si hay una oportunidad de pelear en septiembre la vamos la tomar. Ahorita estoy enfocado 100 por ciento en Gvozdyk“, concluyó.

