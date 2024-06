Timothy Bradley está convencido de que Terence Crawford puede vencer a Canelo Álvarez

Timothy Bradley está convencido de que Terence Crawford puede vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una posible pelea entre ellos por los títulos de peso supermediano del mexicano.

En una entrevista con FightHype, Bradley indicó la estrategia que Crawford podría seguir para superar a Canelo Álvarez basándose en la actuación de Jermell Charlo, quien también subió varias categorías de peso para enfrentar al tapatío.

“Creo que Crawford tiene la capacidad de superarlo, de pensar mejor que él, de hacerle fallar, de hacerle pagar. Mientras no atrape a muchos de ellos (golpes) y use sus piernas, su atletismo y su defensa para apartarse del camino, debería poder vencer a Canelo. Lento, avanzando pesadamente. Él (Canelo) tiene un buen jab, buena rapidez y lanza muchos ganchos. Crawford simplemente se aleja de todos ellos y se pone debajo de ellos. Debería poder vencer a Canelo”, dijo.

Terence Crawford podría enfrentar a Canelo Álvarez en Arabia Saudita a finales del 2024. Foto: John Locher/AP.

“Nos basamos en lo que (Jermell) Charlo pudo hacer. Charlo no hizo nada. Él estaba asustado. No quería quedar noqueado. No lo culpo. No quería acabar en un cartel. Lo entiendo, pero dijiste que querías ser genial. No estuviste genial esa noche. Crawford se atreve a ser grandioso y creo que puede hacerlo”, agregó.

Turki Alalshikh informó que se encuentra trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tiene pensado que el duelo se realice en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025, ya que su intención es “hacer las grandes carteleras que el mundo quiere ver”. El tapatío dejó abierta la posibilidad de enfrentarlo si le pagan una buena bolsa.

Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Crawford expresó su deseo de pelear al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. El reto del estadounidense en primera instancia fue rechazado por el tapatío y luego de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez aseguró en el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca que Bud no está en sus planes, pero si Arabia Saudita le da el dinero que pide podría aceptar el desafío.

Canelo Álvarez está dispuesto a pelear con Terence Crawford si le ofrecen un buen dinero. Foto: Moises Castillo/AP.

Por ahora, Canelo Álvarez se encuentra evaluando quién podría ser su nuevo oponente para septiembre tras vencer a Jaime Munguía, pero quizás deba renunciar al cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) porque le fue ordenaba una pelea con el retador oficial William Scull, rival al que no quiere enfrentar.

En cambio, Terence Crawford ya tiene programada su siguiente pelea. Bud encabezará una megacartelera repleta de estrellas el 3 de agosto en Los Ángeles y donde intentará sumar su cuarto título en una división diferente cuando enfrente a Israil Madrimov, actual monarca de 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso welter tras vencer a Errol Spence Jr. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

