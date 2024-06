Gervonta Davis admite que estaba nervioso por la pegada de Ryan García instantes previos a su pelea

Gervonta Davis, campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), admitió que estaba nervioso por el poder de la pegada de Ryan García instantes previos a la pelea que protagonizaron en abril de 2023, donde derrotó a King Ry por nocaut.

En el documental Gloves Off sobre su pelea con Frank Martin, Davis explicó que el motivo de su angustia era porque había visto a García acabar de un solo golpe a muchos peleadores, pero la impaciencia del californiano lo hizo fallar y Tank sintió alivio al ver que no se levantaría tras conectarlo al cuerpo en el séptimo asalto.

“Yo me sentía nervioso. Cuando vino su hermano y me dijo que sentiría la pegada de Ryan de inmediato, yo le pregunté ‘¿qué?’. Claro que yo había escuchado lo que me dijo, pero fingía esa incredulidad. Y era porque yo me sentía nervioso. Era solo que yo lo había visto noquear a muchos. Lo vi noquear mucha gente en el gimnasio, lo vi noquear a muchos peleadores en video”, dijo.

Ryan García conecta a Gervonta Davis con su mano izquierda durante su pelea en abril de 2022 en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

“No fue paciente. Si hubiera sido más paciente, habría podido conectar algunos de esos golpes. Comenzó a apresurarse cada vez más. Cuando le conecté el golpe, hizo un gesto en su cara. Y cuando hizo esa cara, supe que estaba lastimado, y puso la rodilla en la lona. En ese momento sentí alivio”, agregó.

En el combate, Gervonta Davis derribó a Ryan García en el segundo y séptimo asalto después de un golpe al cuerpo. El californiano no pudo ponerse de pie y la pelea terminó por nocaut técnico. Tras el duelo, King Ry declaró que se sentía débil por la cláusula de rehabilitación que le impuso el campeón de la AMB, pero reconoció que él aceptó pelear bajo esta condición.

El californiano ha expresado su deseo de volver a pelear con Davis en igualdad de condiciones para demostrar que puede vencerlo, pero ahora con sus problemas legales y a la espera de una sentencia por su positivo por dopaje, este duelo podría tardar en suceder.

Por ahora, Tank defenderá su título de las 135 libras ante Frank Martin este sábado 15 de junio en el MGM Grand Arena en Las Vegas, cartelera donde David Benavídez hará su debut en las 175 libras en busca de un nuevo cinturón.

Gervonta Davis noqueó a Ryan Garcia en el séptimo asalto de la pelea con un golpe al hígado. Foto: John Locher/AP.

Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el séptimo asalto al californiano el pasado mes de abril. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Ryan García, de 25 años, debutó con éxito en las 140 libras tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

