Retiran cargos en contra de Julio César Chávez Jr. por su caso de posesión ilegal de armas

Los cargos por posesión ilegal de armas en contra de Julio César Chávez Jr. fueron retirados este martes por un juez de Los Ángeles, quién admitió la moción de desvío por salud mental que fue solicitada por sus abogados.

El juez Martin Herbscovitz le ordenó al boxeador mexicano que se mantenga en su programa de tratamiento por salud mental por dos años.

“Me siento muy bien, muy contento, porque se aprobó lo que habían intentado hacer y es más fácil para mí, porque lo único que me pide el juez es que esté limpio. Es algo que yo también quiero”, fueron las primeras palabras del puglista mexicano a los medios tras conocer la decisión y salir de la corte.

En caso de que Chávez Jr. deje su programa de tratamiento, el juez le ordenó informar a la corte esto a más tardar dos días después del abandono.

“Ahorita ya me dieron chance de irme a mi casa. Estoy en mi casa, voy a lo que me dicen: una o dos juntas por semana y ya, mi vida está en normalidad, simplemente quieren que esté limpio, es lo único que se me pide”, explicó.

“Son dos años que yo tengo que estar haciendo antidoping, no sé qué tanto”, concluyó el hijo del Gran Campeón Mexicano.

Chávez Jr. habló con los medios al salir de la corte. Crédito: Ricardo López Juárez | Cortesía

Se agendó una audiencia de seguimiento para el 15 de octubre; sin embargo, básicamente Julio César Chávez Jr. ha salido adelante de un complicado asunto legal que, según el juez, fue causado por problemas de salud mental.

El fiscal Jennings tuvo una objeción ante la petición del abogado de Chávez Jr., Michael Goldstein, porque dijo que le preocupaba que la posible lesión cerebral sufrida por Chávez como boxeador catalizara un nuevo incidente en el futuro, pero el juez rechazo tal objeción al decir que el sinaloense no representa un peligro para la comunidad y también dijo que no existe prueba de que la posible lesión cerebral fuera la causante del incidente ocurrido el 7 de enero, cuando Chávez Jr. fue arrestado en su casa con dos armas fantasmas.

Después de la decisión del juez, el récord del sinaloense se mantiene limpio en Estados Unidos; es decir, no queda ningún registro penal, ni siquiera menor, pero eso podría cambiar si el boxeador mexicano no cumple con lo establecido en la corte.

¿Qué significa la moción de desvío por salud mental?

La moción que el juez Herbscovitz le concedió a Chávez Jr. se llama “desvío por salud mental”, que significa que el incidente que el boxeador tuvo con las armas fue porque no se encontraba mentalmente sano, debido a posibles episodios de depresión, ansiedad o alguna otra causa emocional que afectó su salud mental.

Julio César Chávez, junto a su abogado Michael Goldstein. Crédito: Ricardo López Juárez | Cortesía

¿Cuándo volverá a pelear Julio César Chávez Jr.?

Al hablar con los reporteros después de la audiencia, Chávez Jr. dijo que su objetivo es pelear en la función de Mike Tyson vs. Jake Paul, la cual fue reprogramada para el mes de noviembre; sin embargo, agregó que no sabe si peleará antes en México para ir recuperando la forma, dejando la puerta abierta para un regreso a los cuadriláteros antes de lo previsto.

