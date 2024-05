Julio César Chávez Jr. regresa al ring contra el ex-UFC Darren Till en cartelera de Tyson vs. Paul

Julio César Chávez Jr. regresará al ring contra el expeleador de UFC Darren Till, quien hará su debut en el boxeo, en la cartelera que protagonizarán Mike Tyson y Jake Paul el 20 de julio en el Cowboy Stadium de Dallas en Texas y que será transmitida por Netflix.

De acuerdo con el anuncio de Netflix y Most Valuable Promotions (MVP), la pelea se realizará en la categoría de peso crucero y tendrá una duración de seis asaltos. Chávez Jr. quiere conseguir una nueva victoria en su carrera y borrar su última actuación donde cayó derrotado por decisión dividida en manos del también expeleador del UFC, Anderson Silva.

“Estoy emocionado de regresar al ring después de un tiempo de descanso, y estoy motivado y ansioso por restablecerme como uno de los grandes. Fui el primer campeón mexicano de peso mediano en la historia de México y quiero demostrar que puedo volver a ser campeón. Mi regreso al ring en este evento histórico es un honor. El sábado 20 de julio voy a ganar por KO y continuar mi camino”, dijo el mexicano.

Darren Till hará su debut en el boxeo contra Julio César Chávez Jr. en la cartelera Tyson vs. Paul. Foto: Frank Franklin II/AP.

En cambio, Darren Till pidió ser liberado del UFC en febrero de 2023 para perseguir su interés en el boxeo y ahora entrena Liam Smith, excampeón de peso medio ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y está siendo dirigido por Paul Smith.

El expeleador británico de MMA, que no ve acción desde el 2022, no ocultó su emoción por su debut y aseguró que noqueará al hijo del Gran Campeón Mexicano en el primer asalto de su enfrentamiento.

“Estoy muy contento de formar parte de este acontecimiento. Paul vs. Tyson va a ser uno de los mayores eventos de nuestra generación, y hacer mi debut en el boxeo profesional en él es brillante. Estoy muy contento con mi rival. He sido fan de su padre durante muchos años y también de Chávez Jr. Es un gran boxeador al que respeto, pero no se equivoquen, voy a noquearlo en el primer asalto. Estoy contento con donde estoy en la vida y vengo a hacer una declaración el 20 de julio en Texas”, declaró el británico.

La cartelera estará liderada por el duelo entre Mike Tyson y Jake Paul, que será sancionado como una pelea profesional y ha sido criticado por la diferencia de edad entre ambos, se transmitirá en exclusiva por Netflix, plataforma que hará su debut en transmisiones de boxeo. Además, también contará con la esperada revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano.

El youtuber Jake Paul volverá al ring para enfrentar a la leyenda del boxeo, Mike Tyson. Foto: AP.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, fue excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2011 y peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando venció a David Zegarra. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

Por su parte, Darren Till, de 31 años, dejó marca de 18 triunfos, incluyendo 10 nocauts y 2 victorias por sumisión, con cinco reveses como profesional de las MMA.

