Revancha de Katie Taylor y Amanda Serrano será el evento coestelar de Tyson vs. Paul en Netflix

Katie Taylor, campeona mundial indiscutible de peso superligero, regresará al ring para la revancha más esperada del boxeo femenino contra la monarca unificada de peso pluma Amanda Serrano que se transmitirá en vivo y exclusivamente en Netflix el sábado 20 de julio de 2024 desde el estadio AT&T en Arlington, Texas.

La pelea será el evento coestelar de la cartelera que encabezarán Jake Paul y Mike Tyson. Taylor y Serrano se enfrentaron por primera vez en una superproducción en el Madison Square Garden de Nueva York en 2022, y la irlandesa se llevó la victoria por división dividida. Este duelo ganó la Pelea del Año de Sports Illustrated y el Evento del Año de The Ring de ese año.

Katie Taylor se convirtió en campeona indiscutible de dos pesos en su última pelea realizada en noviembre cuando superó a Chantelle Cameron por decisión mayoritaria y ahora tendrá la oportunidad de volver a superar a la puertorriqueña en un gran evento.

Katie Taylor buscará reafirmar su victoria del 2022 en la revancha con Amanda Serrano. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Esta es la revancha que el mundo quería ver y estoy encantada de que finalmente esté sucediendo. La primera pelea en Nueva York fue obviamente una ocasión épica y estuvo a la altura de las expectativas, y yo estoy segura de que la revancha no será diferente. Quiero agradecer a Matchroom y DAZN por su ayuda para hacer posible la pelea y espero defender mis títulos como campeona mundial indiscutida en Dallas el sábado 20 de julio”, dijo la irlandesa.

En cambio, Amanda Serrano pelearía el pasado mes en el Coliseo de Puerto Rico, pero un problema ocular de último minuto la obligó a retirarse de la pelea frente Nina Meinke. La campeona unificada de peso pluma ahora buscará vengar la derrota y hacer nuevamente historia.

“Prometí a mis fanáticos que verían esta revancha después de que hicimos historia en MSG y se siente como un sueño hecho realidad saber que Katie y yo finalmente lo haremos realidad en el escenario más grande posible para mostrarle al mundo lo que es el boxeo femenino de élite. Aunque mi enfoque sigue estando en darles a las mujeres la opción de pelear con las mismas reglas que los hombres, siempre he dicho que esta es la única pelea para la que volvería al 10×2 si eso es lo que Katie quería. Voy por sus cinturones, ella quiere 10×2, así que eso es lo que haremos. Creo que gané nuestra primera pelea, pero no obtuve la decisión, así que esta vez no se lo dejo a los jueces”, declaró la puertorriqueña.

A Amanda Serrano quiere vengar la derrota sufrida ante Katie Taylor en 2022. Foto: Frank Franklin II/AP.

Amanda Serrano, de 36 años, subió por última vez al ring el pasado mes de octubre y venció a Danila Ramos por decisión unánime en un duelo histórico. La puertorriqueña cuenta con un récord de 46 victorias, 30 por la vía rápida, así como 2 derrotas y un empate. Por su parte, Katie Taylor, de 37 años, es doble campeona indiscutida y tiene marca de 23 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

