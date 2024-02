La curiosa superstición de Amanda Serrano cuando está sobre un cuadrilátero

Amanda Serrano expondrá sus títulos de peso pluma frente a Nina Meinke este sábado 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y, mientras se prepara para esta pelea, la boricua comentó una curiosa superstición que tiene cuando está sobre un cuadrilátero.

En declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Serrano indicó que evita sentarse o acostarse en el ring porque como nunca ha sido noqueada, no quiere saber lo que se siente. La excampeona indiscutida y monarca de siete divisiones de peso aseguró que esta costumbre la heredó de su hermana Cindy Serrano que también es boxeadora.

“Eso es una superstición mía. Yo no quiero saber cómo se siente (el suelo de los cuadriláteros). Yo nunca he recibido un nocaut y nunca he tocado el piso. No quiero saber como se siente”, dijo la puertorriqueña.

A Amanda Serrano no le gusta sentarse ni acostarse sobre el cuadrilátero porque nunca ha sido noqueada. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Esa es una superstición que tengo desde que empecé a pelear. Mi hermana también la tiene. Ella empezó y yo seguí sus pasos. Nunca me he acostado, ni me he sentado o puesto el estómago. No quiero saber cómo se siente”, agregó.

Amanda Serrano se presentará por quinta vez en su natal Puerto Rico ante Nina Meinke, pero por primera vez en el Coliseo -la arena más grande su país- que tiene una capacidad para unas 18 mil personas. Además, este será el primer evento de boxeo que tendrá un duelo femenino como pelea principal. Jake Paul estará en el evento co-estelar contra su compatriota Ryan Bourland.

Cabe destacar que el pasado mes de octubre Serrano hizo historia en el boxeo femenino junto a Danila Ramos al defender su campeonato indiscutido de peso pluma bajo las reglas de un combate masculino: 12 asaltos de tres minutos cada uno.

Tras su rotunda victoria, la puertorriqueña declaró que de ahora en adelante todos sus combates de boxeo profesional en el futuro se llevarán a cabo bajo estos mismos términos, pero el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dirigido Mauricio Sulaimán, quien siempre se opuso a este cambio en las reglas llevó a la campeona a renunciar al cinturón de dicho organismo.

Nina Meinke buscará arrebatarle los cinturones a Amanda Serrano en su natal Puerto Rico frente a 18 mil personas. Foto: Matt Dunham/AP.

Amanda Serrano, de 36 años, subió por última vez al ring el pasado mes de octubre y venció a Danila Ramos por decisión unánime en un duelo histórico. La puertorriqueña cuenta con un récord de 46 victorias, 30 por la vía rápida, así como 2 derrotas y un empate.

Por su parte, Nina Meinke, de 30 años, viene de vencer a Laura Ledezma el pasado mes de octubre por decisión unánime e intentará coronarse como campeona unificada frente a la boricua. La peleadora alemana tiene marca de 18 triunfos (4 por la vía rápida) y tres reveses.

Sigue leyendo:

· Amanda Serrano afirma que cumplirá su sueño más grande en el boxeo para 2024

· Amanda Serrano renuncia al título del CMB porque el organismo se negó a evolucionar por la igualdad

· Amanda Serrano adelanta que no se retirará antes de conseguir 50 victorias