Amanda Serrano adelanta que no se retirará antes de conseguir 50 victorias

La campeona unificada de peso pluma Amanda Serrano dejó claro que no piensa colgar los guantes antes de conseguir 50 victorias en el boxeo, para lo cual solo le faltan cuatro.

En una entrevista con la agencia EFE, la pugilista boricua manifestó su intención de mantenerse activa en el boxeo hasta conseguir su objetivo. Por lo pronto, en marzo próximo podría quedarse a tres de su meta si vence a la alemana Nina Meinke en la pelea que tendrán el 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico.

La pugilista boricua de 36 años tiene un récord de 46-2-1 y 30 KO’s, por lo que si pelea dos o tres veces en este año, continúa ese ritmo el siguiente año y mantiene su racha ganadora, en el 2025 podría estarle diciendo adiós a los cuadriláteros.

“He hablado con mi entrenador y yo quiero llegar a 50 victorias“, aseguró en la charla Serrano cuando se le cuestionó si había pensado en el retiro.

La púgil, heptacampeona mundial, explicó que su pelea en el conocido como “Choliseo” es la número 50 de su carrera, pero que ella aspira a esa cifra de triunfos, por lo que le queden “más o menos cuatro más”.

Serrano defenderá ante Meinke sus títulos de las 126 libras (57 kilos) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Ring Magazine.

Además, disputará esas correas ante Meinke, de 30 años y la primera clasificada por la FIB y la AMB, a doce asaltos de tres minutos cada uno, igual que los boxeadores hombres.

Firmeza por la igualdad

Esta será la segunda vez que Serrano compita siguiendo las reglas propias del boxeo masculino, tras hacer historia con su combate de octubre pasado contra la brasileña Danila Ramos, en el que retuvo sus títulos de la FIB, la AMB, OMB y la OIB.

“Necesitamos equidad y ser firmes en la igualdad, en que las mujeres deben tener oportunidades en lo que quieran hacer”, subrayó la puertorriqueña, que ha encabezado un movimiento para pedir que las boxeadoras puedan elegir competir bajo las reglas de los hombres.

No todos los organismos se mostraron receptivos ante esta solicitud. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no le aprobó pelear a dicha distancia, y la deportista decidió dejar vacante el campeonato y -admitió- no sentirse “arrepentida”.

*Con información de EFE.

