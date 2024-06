El Cártel Jalisco Nueva Generación exhibe a responsables de masacre en Guanajuato y ofrece una recompensa

A tres días de la masacre registrada en León, Guanajuato, en la que murieron dos bebés y cuatro mujeres, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se deslindó de ese hecho y exhibió en varias narcomantas a los “autores” del multiasesinato, entre ellos, elementos de la Guardia Nacional, un jefe ministerial y una supuesta célula criminal.

En los mensajes, colocados en al menos 13 puntos de León, se mostraron los nombres y números de las patrullas de la Guardia Nacional que estuvieron en el sitio momentos antes del multihomicidio.

“A toda la población en general, el CJNG se deslinda totalmente del acto de cobardía ocurrido el día domingo 9 de junio de 2024, haciéndoles saber que nosotros no matamos inocentes y no necesitamos del gobierno para hacer nuestras cosas; sal a topar, tu cab$%& o tienes miedo Mario. Sr Gobernador Diego Sinhue, sra alcaldesa Ale Gutiérrez, esperamos hagan algo con sus autoridades, aquí les dejamos a los responsables de la masacre”, se lee en las mantas.

“Las unidades de la Guardia Nacional que participaron en tan cobarde acto son la GN334366 y la GN25030, además de todas las pruebas contundentes que hay ya en redes, pero por si tienen dudas pueden checar las cámaras del panteón municipal donde se ve claramente a elementos del Ejército y de la GN escoltando a estas mismas lacras”, añade el grupo criminal, quien fue señalado por autoridades locales de cometer el hecho violento.

El CJNG se deslinda completamente de la masacre ocurrida el domingo 09 de Junio, donde dieron muerte a 6 personas, así mismo mencionan los nombres de los responsables, y de las unidades involucradas de gobierno d federal. # León gto pic.twitter.com/OR0M7H0Vne — leonidas (@Eskalera49) June 12, 2024

Las mantas señalan además a un agente federal ministerial identificado como “Froylán Galicia Espinoza”, además de un grupo de sujetos quienes supuestamente se hacen llamar Joaquín Jonathan Cerdiel Torres, Brayan Manuel Trujillo Ornelas, Juan Enrique Garnica Romero, Mario Gómez Aguilar y Antonio Gómez Aguilar.

“Ahí les dejamos esa información para ver qué hacen, de nuestra parte ofrecemos un millón de pesos a la persona que nos dé información concreta de estas lacras, el CJNG no mata inocentes, no extorsiona, no roba, no secuestra”, refiere el grupo armado.

La masacre

El ataque ocurrió el domingo por la noche en una vecindad de la popular Colonia Industrial, minutos después de que elementos federales dejaran el domicilio.

De acuerdo con una grabación de seguridad, cinco agentes de la Guardia Nacional ingresaron al lugar a las 21:10 horas, y siete minutos después, a las 21:17 horas, salieron de la casa, mientras uno de ellos lleva una bolsa negra.

Cinco minutos después, a las 21:22 horas, las cámaras captaron la llegada de cuatro hombres a bordo de una camioneta que entran a la vecindad de la Calle Pénjamo y cometen el crimen.

En el lugar murieron cuatro mujeres, un niño de un año de edad y una bebé de tres meses.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, exigió que se esclarezca la intervención de la Guardia Nacional, quienes, según testimonios y videos, arribaron minutos antes a las inmediaciones donde se cometió el crimen y supuestamente sustrajeron algunas pertenencias para después retirarse.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que agentes de la Guardia Nacional estuvieron en el sitio donde asesinaron a dos bebés y cuatro mujeres en León, Guanajuato, por lo que dijo que se investiga si tuvieron responsabilidades en la masacre.

Sigue leyendo:

– Masacre en Guanajuato: Un video de seguridad vincularía a agentes de la Guardia Nacional.

– Gobernador de Guanajuato acusa que 8 candidatos electos estarían ligados al narcotráfico.