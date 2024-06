Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de junio de 2024

Aries

Vienen días de mucha reflexión sobre todo a la hora de ir a dormir, pensarás en una nueva oportunidad amorosa en caso de estar soltero o soltera, deja que la vida y el mundo te sorprendan y no te cierres a ser feliz. El amor llegará cuando tenga que llegar y sin dolor solo con alegría y buenos momentos. Te vienen enfrentamientos con tu pareja en caso de tener por malos entendidos. Tiempo de reflexionar y de preguntarte hacia dónde vas y qué te falta por realizar para ser feliz, no te sigas culpando por más errores que no te corresponden, enfrenta y vive tu vida como si se te terminara mañana, has sufrido y te has desilusionado sin embargo sigues aquí y quizás más fuerte que nunca, ya no caigas en errores, se feliz y muéstrale al mundo de qué estás hecho. Cambios en el área laboral que traerán grandes ingresos, pero también movimientos de horario de trabajo inclusive un pleito o discusión en tu trabajo. Es momento de decirle adiós al pasado, olvidarte del futuro y pensar en tu presente, recuerda que es lo único seguro que tienes. No permitas que personas que apenas conoces den su opinión acerca de tus decisiones o te arriesgas a cometer esos errores que tanto has evitado.

Tauro

Muchas veces has estado en el ojo del huracán, pero ha sido por meterte donde no te llaman, te encanta resolverles la vida a las demás personas, pero te olvidas de resolver la tuya. Quítate esa careta con la que has vivido y se tú, no es momento de buscar agradar a quienes te rodean sino de mostrarle al mundo quien eres y de lo que estas hecho, muchas veces has perdonado graves errores y debido a eso han jugado con tus sentimientos y sobre todo con tu confianza, deja a esas personas que se queden con su karma el cual tarde o temprano les llegará. Deja de darle vueltas a ese asunto que te quita el sueño, la vida es corta, vívela y se feliz disfrutando lo que te ponen en tu camino. Un nuevo amor podría tocar tu puerta en cualquier momento pero se ve un panorama complicado, podrías rechazarle debido a ciertos problemas que tuviste en tu pasado y podrían repercutir en tu presente. No te martirices pensando en algo que no tiene solución, deja que el viento se lo lleve y busca la manera de hacer nuevas cosas y nuevos proyectos. Cambios importantes en tu vida, muchas noticias que te harán dudar de muchas cosas, personas que se van de tu vida y otras que retornan, mensaje que te harán tu día y discusiones familiares que te podrían poner en aprietos.

Géminis

Te llega dinero extra pero con ello una decepción en el terreno de las amistades. Vienen días de muchas sorpresas que te dejarán con el ojo cuadrado pues provienen de personas que ni te imaginas. Ponte las pilas en la dieta y el gym para que comiences a ver esos resultados que tanto esperas, no te dejes manipular por terceras personas y ve directo a tu meta o sueño para que puedas consolidar cuanto te propongas. Cuidado con lo que comes hay infecciones y dolores estomacales.Ten cuidado con lo que quieres, amas y deseas pues cuando menos acuerdes te enfrentarás en un problema bastante grande del cual te será difícil salir. Momentos inolvidables están por llegar sin embargo cierta situación que se refiere a tu familia te pondrá de malas. Cuidado con lo que comes podrías ocasionar una grave infección en tu estomago. No confundas tus sentimientos y se claro sobre qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges. Es momento de que te despabiles y dejes tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Aprende a no juzgar a los demás pues no tuvieron las mismas oportunidades que tu.

Cancer

Eres un ser muy vengativo y sabes perdonar pero jamás olvidas cuando te fallan, te será muy difícil encontrar el amor pues es complicado encontrar alguien que pueda amoldarse a tu carácter y forma de ser. Amores del pasado retornan podrían lastimarte más de la cuenta si bajas tu guardia. No cometas los mis errores. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, por todo lo que has pasado y lo que te ha llevado a ser como eres, no culpes a nadie de tu forma de ser pues dichos caminos fueron escogidos por ti. Te viene una etapa muy difícil para ti y tu felicidad quedará sostenida de un hilo. Persona de piel clara te va rondar con noticias. No descuides la parte sentimental, te has hecho de corazón duro y con justa razón, solo trata que no paguen justos por pecadores. Iniciarás relación y encontrarás esa paz que hace mucho tiempo no sentías, llévate las cosas tranquilamente y no te apresures en nada que todo tendrá su lugar y hora. Cambios laborales y mejoras de salud en familiar que se encontraba en cama. Cuidado con salidas por la noche podría presentarse un accidente en cualquier momento. No permitas que tus sueños se vean desvanecidos por comentarios mal intencionados de personas que buscan dañarte o afectarte de muchas maneras. Aprende a decir que no y no siempre estar para todo mundo.

Leo

Vas andar un poco pensativo estos días al recordar cuestiones de tu pasado que te hicieron muy feliz, podrías estar melancólico. No esperes ya más, no des pie, no lo sigas permitiendo, se un poco más orgulloso u orgullosa, solo así no volverán a lastimarte, si le gustas te lo demostrará sino que siga su camino. Trata de ser más sincero con tu familia pues les has guardado secretos que a la larga serán una bomba de tiempo que los afecta mucho. Te vienen movimientos financieros muy buenos, un negocio de comida te va caer de perlas. Serás el blanco de críticas, podrían hacerte sentir el peor ser humano, la clave es no tomar en cuenta nada de esos comentarios, tienes todo para estar bien y ser feliz pero te detienes a arrojar piedras a quien con sus palabras o criticas te lastiman. Tu orgullo te hará perder grandes personas en tu vida, eres raro o rara, aún no sabes lo que quieres en tu vida, pero la vida misma te va enseñar a valorar lo que tienes o tuviste. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia que podrían dañarte o afectarte más de lo que te imaginas. Un viejo amor podría tocar las puertas de tu vida pero si eres inteligente sabrás mandarlo al carajo.

Virgo

Deja de vivir en el suelo que no es necesario bajar tu nivel para poder complacer a los demás, quien te quiera te querrá tal y como eres y sabrá darte tu lugar. No te dejes mal influenciar por amistades que buscarán de algún modo meterte en problemas con chismes. Cuida mucho tu entorno hay personas que son solo interesadas en lo que tienes o puedes llegar a poseer, si les das entrada en tu vida entrarás en un juego en el cual se dañarán demasiado. Cuídate de cambios de humor repentinos podrían dañarte. Aprende a que se te resbalen comentarios negativos, disfruta la vida, disfruta quien eres y hacia dónde vas, cuidado de volver a comer lo que ya comiste por mucho tiempo, es momento de un nuevo platillo en el área sentimental. Propuestas de viaje comenzarán y familiar saldrá con un embarazo no deseado. Si la persona con la que estas o sale te ayuda a mejorar un aspecto negativo tuyo, estas con la persona correcta. Hay cuestiones de negocios que están en la cuerda floja y sino los atiendes podrían venirse abajo. No es momento de pensar en el ayer sino de vivir tu presente que es lo único seguro que tienes en este momento. Cuídate de infidelidades, engaños y engaños y mentiras los cuales estarán a la orden del día.

Libra

Vienen días de cambios en los cuales debes estar más enfocado en lo que estás haciendo en estos momentos, a veces te desesperas al no ver tus sueños concretos de manera rápida, tiempo al tiempo, recuerda que todo llega cuando tiene que llegar. No permitas que amores de una noche te llenen el corazón porque después te va pesar mucho. Aprende a respetar otras opiniones y puntos de vista, recuerda que no siempre tú tienes la razón, a veces quieres dominar todo tu entorno y al hacer eso solo logras que las personas te traten mal o hablen a tus espaldas de ti. Primero estas tu, después tu y al final tu. Deja de menospreciarte y date cuenta que vales igual que cualquier otro ser humano, sino te das tu valor te van agarrar de oferta como ya lo han hecho antes. Aprende a creer en tus sueños, en tus metas en ti, nada se te dará si tu no sales a buscarle. Tienes el poder para lastimar con tus palabras a muchas personas, no sueles tener pelos en la lengua y te importa un comino si se ofenden, no sueles guardarte nada y haces bien, recuerda que eres como una bomba de tiempo que cuando menos lo esperan explota. Hay oportunidad de realizar un viaje en próximas fechas y será con familia o amistad cercana.

Escorpión

Mi querido escorpión no es momento de pensar en venganzas o de lo contrario tu solito te vas echar la cuerda al cuello, debes dejar que el universo y la vida se hagan cargo de cada situación que sucede. Ponte las pilas y cuida mas tu vista, no te la pases tanto con el celular, tv, o computadora te está afectando la vista y hasta has perdido el sueño. Lo laboral mejorará mucho pero ten cuidado documentos que firmas. No naciste para rogarle a nadie, no pierdas tu esencia ni la cambies para complacer a quien no se lo merece, la vida te llenará de sorpresas y te pondrá en tu camino a la persona correcta sin embargo para que eso pase tendrás que conocer personas que quizás solo te usen o tu a ellas pero grandes lecciones han de quedar. Pon más atención a tu salud y no la descuides, recuerda que eres muy de enfermarte muy rápido, ten cuidado con lo que comes o con los cambios de temperatura. Date la oportunidad de enfrentar tus miedos y quitar de tu camino todo eso que te causa estrés o dolores de cabeza. Vienen oportunidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Cambios en la casilla de los dineros, andarás con una suerte bruta que deberás de aprovechar para pagar deudas que están pendientes.

Sagitario

Cuidado con golpes y caídas las cuales estarán a la orden del día, no te dejes llevar por chismes de vecindad y aprende a decir que no a personas que no han construido nada en sus vidas. Si antes te decepcionó una persona de tu familia no permitas que vuelva a pasar, no bajes la guardia y no confíes tan pronto. Deja de pensar solo en tu bien, es momento que pongas los pies en la tierra y le dediques un poco de tu tiempo a esas personas que siempre han estado ahí buscándote y queriéndote a pesar de tu rechazo y de tantas humillaciones de tu parte, no desperdicies ni eches en saco roto amistades o amores verdaderos por ir tras personas a quienes les vales. Aléjate de personas que solo te buscan pa llevarte chismes, solo te van a poner de mal humor. Se viene una reconciliación con persona con la que habías tenido algunos problemas. Viaje en puerta, ve preparando todo para que no te sorprendas cuando te enteres, viene un romance o faje exprés con una persona que acabas de conocer o estás por conocer, tu “date” y que te valga la moral y los principios al final pa eso se viene a esta vida, pa el disfrute más que nada.

Capricornio

Chismes de oficina o de vecindad están por presentarse, tu familia será la afectada. Te manejarás en seguridad, pero de ti depende que las cosas salgan bien, concéntrate en tus metas y no le huevonees para poder realizarlas. Necesitas ser más hijo de la fregada con quien quiera dañar tu circulo o tus sueños y metas. Es necesario que descanses más tiempo y no inviertas tanta energía en cosas que no te dejan nada de provecho, amistades falsas estarán a la orden del día y existen muchas posibilidades de que te enteres de habladurías de quienes creías tus amigos o amigas, que sigan ladrando es señal que tu vas avanzando. Cuida mucho tu manera de desenvolverte en la sociedad pues últimamente te has comportado como un o una cualquiera, recuerda que si bien es cierto que te debe de valer lo que los demás piensen también es cierto que con ciertas actitudes tuyas puedes asustar a la persona que de verdad te importa. Date la oportunidad de anotar tus sueños y metas que te propusiste al iniciar el año y analiza que has cumplido y que te falta por cumplir, no es momento de pasarla mal sino de trabajar y ponerle el doble de ganas a lo que quieres lograr. Cuidado con un amor del signo de Leo o cancer los cuales pudieran hacerte ver tu suerte.

Acuario

No te dejes llevar por el dinero, se te va presentar la oportunidad de entablar una relación con una persona mayor que tú de muy buena posición económica, a pesar que no abra amor tu interés económico podría hacerte iniciar algo que al poco tiempo podría dañarte tu reputación. Posibilidades de salir de fiesta o antro, no tomes y no consumas tantas bebidas con azucares pues te están afectando y haciendo que subas mucho de peso. Aléjate de relaciones prohibidas, recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer sus tiempos libres. Avances en lo laboral con ofertas de trabajo y en la salud debes cuidarte más pues infecciones en anginas se harán presentes. En veces eres bien perris y das miedo por tu sinceridad y falta de tacto para decir las palabras que sientes, pero también es cierto que la has regado mucho pues has dañado a quien no lo merecía ni tenía voz ni voto. En caso de no tener una relación comienza a meditar el tipo de persona que quieres en tu vida para que con tus pensamientos comiences atraerlo.

Piscis

Mi querido Piscis, amor con amor se paga y si esa persona que está a tu lado no hace nada por demostrártelo no tienes nada que seguir haciendo ahí o de lo contrario solo vendrán dolores de cabeza. Cuidado con amores del pasado los cuales podrían retornar en cualquier momento. No esperes ya nada de quien se fue y no te atontes en esperar que regrese y todo siga como antes, aprende a valorarte y darte tu lugar. Todos los arreglos de documentos y trámites se muestran positivos para esta semana. Recuerda que lo que se consigue pronto se desecha pronto; así que tu sabes qué tanto te cotizas. Viaje en puerta de familiares. Tendrás noticias mediante un mje de texto o llamada de una persona que te gusta, pero te daba temor hablarle, trata de no ser tan empalagoso o solo lograrás que se aleje de ti. Te encanta que te peguen y azoten y te traten mal, hacen lo que quieren contigo y más te ingres con esas personas, es momento que te despabiles y mandes bien lejos a toda esa gente que de alguna manera en lugar de ayudarte te hunde más en el hoyo. Hay oportunidad de cambio de vehículo o casa que te va beneficiar mucho solo es cuestión que te organices en tus pagos para que no te lleves sorpresas.