Jimmy Lozano y Edson Álvarez despiden con emotivo mensaje a los cinco “cortados” para Copa América 2024

Hay noticias que nunca quisieran darse y mucho menos vivir momentos complicados, pero finalmente después de que Jaime Lozano y su cuerpo técnico eligieron a los cinco jugadores que quedaron fuera de la Copa América 2024, el mismo estratega del Tricolor y el capitán del cuadro nacional, Edson Álvarez, trataron de suavizar este duro momento para Jordan Carrillo de Santos Laguna, Fernando Beltrán de Chivas, Alexis Peña de Chivas, Andrés Montaño de Mazatlán y Víctor Guzmán de Monterrey.

Los cinco jugadores después de recibir la dura noticia, sobre todo Alexis Peña y Fernando Beltrán, que se pensaba salvarían el corte y los elegidos serían Bryan González y Marcelo Flores, recibieron un emotivo mensaje del técnico y del capitán del cuadro nacional, instándolos a no bajar los brazos y seguir peleando por un nuevo llamado para la convocatoria de septiembre.

Lozano les dijo que: “Siempre lo he dicho: es lo más difícil; para mí, en mi profesión, es lo más difícil, dejar gente fuera. Sé que quedarán jugadores fuera, pero quedarán fuera de la Copa América, no del proceso, también eso lo tienen que tener claro los jugadores, de que tomamos algunos días para evaluar muchas cosas y trataremos de definir de la mejor manera, está lista”, fueron las palabras de Jaime Lozano sobre los jugadores que no estarán en el certamen del verano”.

El técnico nacional también les dijo a los jugadores que: “Agradecer a todos, toda la entrega, todo el esfuerzo, toda la dedicación que hemos puesto en estos días, pero decirles que no es un ‘estoy fuera del proceso’ simplemente que podemos ir 26, que si podemos ir 31 iríamos todos juntos, es muy probable que si estás cinco personas continúan haciendo lo mismo que demostraron aquí y con su club es muy probable que en septiembre, octubre o noviembre vuelvan a estar aquí”.

Mientras que Edson Álvarez fue más directo y consciente de que en ese momento a sus compañeros no les calentaba ni el sol por su baja de la selección de México para la Copa América 2024: “Tal vez para los que quedaron fuera estas palabras valen madre, porque realmente así es, es un reto más para cada uno de ustedes y seguir demostrado porque si están acá es por algo, aquí siempre será su casa y los vamos a recibir con los brazos abiertos, no es nada sencillo estar acá, entonces gracias por compartir estos momentos y no tengo duda que nos vamos a seguir viendo y pues a chingarle”.

Edson Álvarez en su papel de capitán del Tricolor les dijo a los cinco jugadores dados de baja para la Copa América que no bajen los brazos y que le sigan chingando para seguir siendo convocados en un futuro.Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

