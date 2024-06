Javier Aguirre apoyará al Tricolor en todo, menos en el puesto de Jimmy Lozano

Javier Aguirre no tiene pensando por el momento tomar la dirección técnica de la selección de México en lugar de Jaime Lozano, aseguró este viernes en una entrevista realizada en el programa Caliente TV, al asegurar que ese cargo está ocupado, pero que se encuentra listo para colaborar en cualquier otro cargo como se lo ha externado al Comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez.

“Es buena pregunta (en qué puesto encajaría) porque yo mismo me la hago; donde sea menos en el puesto del Jimmy (Lozano). No me interesa ser técnico de la Selección Mexicana, tiene técnico y hay que apoyarlo”.

Una postura lógica por parte del llamado “Vasco” cuando se oyen en el entorno de la selección de México, versiones extraoficiales que aseguran que el futuro de Jaime Lozano, dependerá del resultado de este sábado contra Brasil y que en caso de una derrota no se apoyará su continuidad, inclusive ya no dirigiría en la Copa América, que está a la vuelta de la esquina.

Aguirre reconoció que siempre ha sido respetuoso de los procesos y que por esa razón, en las dos ocasiones que se ha reunido con la “Bomba” Rodríguez, han buscado la forma de que regrese a México en un puesto importante en el organigrama de la Selección Nacional, pero no han encontrado el puesto idea, ya que todos están ocupados actualmente.

“He hablado con Juan Carlos (Rodríguez) un par de veces, ha venido (España) y me ha ofrecido ir a México; le hemos buscado entre los dos el cargo, porque todos están ocupados. Entiendo que puedo ser una persona útil, pero la pregunta es en dónde puedo ser útil”

En caso de que se concrete esta posibilidad, sería la cuarta ocasión que tendría participación en una selección nacional, pues en 1994 fue la primera vez como parte del cuerpo técnico de Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos, la segunda ya como responsable principal del equipo nacional de México en el Mundial 2002 de Corea y Japón 2002, la tercera en la justa mundialista de 2010 en Sudáfrica y la cuarta sería ahora para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Los directivos del Tricolor buscan en Aguirre ese soporte de experiencia que le falta a Jaime Lozano para poder definir que es lo correcto en el entorno del cuadro nacional, como casos como en el reciente juego contra Uruguay, en donde uno de los objetivos era foguear a los nuevos convocados.

Pero en este caso el fin no justificó los medios y Lozano pareció mandar al matadero a jóvenes elementos como Raúl “Tala” Rangel, Víctor Guzmán, Fernando “Nene” Beltrán, Jesús Orozco y Brian García, quienes no le vieron ni el polvo en el primer tiempo a los uruguayos, siendo barridos en la ciudad de Denver, Colorado.

El “Vasco” Aguirre quiere mirar hacía adelante para apoyar a Jaime Lozano en lugar de ocupar su cargo en la dirección técnica de la selección de México. Foto: Víctor Pichardo/Imago7.

Obviamente, el acercamiento es concreto y será en las próximas horas cuando se pueda concretar si Javier Aguirre se suma como asesor de Jaime Lozano o todo dependerá del resultado que se obtenga este sábado contra Brasil, que podría apresurar muchas cosas y marcar el destino de Jaime Lozano en los momentos que se escuchan rumores que podrían apresurar su salida en caso de una derrota con el equipo amazónico.

Seguir leyendo:

– La Federación Mexicana de Fútbol tendría un proyecto para Javier Aguirre

– Desde México piensan en el Vasco Aguirre

– Los problemas del fútbol mexicano desde la óptica de Javier Aguirre