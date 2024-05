Javier Aguirre revela que ha sido contactado por la selección mexicana

Javier Aguirre finalizó un exitoso ciclo con el Mallorca de España. A pesar de haber conseguido los objetivos pautados, el conjunto español decidió no renovarle el contrato al entrenador mexicano. En este sentido, el “Vasco” ha comenzado a revelar sus acercamientos con El Tri.

Desde hace varios meses se ha asomado la posibilidad de que Javier Aguirre forme parte de la Federación Mexicana de Fútbol. El “Vasco” estaría alejado de los banquillos en un rol más institucional. Lo que comenzó como un rumor terminó siendo confirmado por el propio entrenador mexicano.

“No me interesa hacerle sombra al ‘Jimmy’, lo que quiero es devolverle al país lo que me ha dado, y si algo le puedo aportar, lo que sea, lo haré… He hablado con Juan Carlos (Rodríguez), todavía no he tomado la decisión, pase lo que pase, con el ‘Jimmy’ el apoyo es incondicional, me puede llamar en cualquier momento. Estoy empapado de futbol mexicano, veo todos los partidos de mi país”, explicó Aguirre para ESPN.

El exentrenador del Mallorca reconoció que hasta el momento sólo ha hablado sobre la selección mexicana. El “Vasco” también está consciente de que el fútbol azteca, a nivel de clubes, necesitaría cambios para poder seguir creciendo.

“De momento sólo hemos hablado de selección nacional, y hay cosas en la Liga MX que la gente demanda y afectan a la selección, pero de momento sólo hemos hablado de Jaime, pero sólo son eso, estamos en ello”, agregó.

Javier Aguirre tiene opciones en los banquillos

A pesar de que la Federación Mexicana de Fútbol busca a Javier Aguirre para un rol dirigencia, el “Vasco” aún tendría opciones para mantenerse activo en el mundo de la estrategia y los banquillos. El mexicano reveló que tiene dos ofertas para analizar.

“Estoy buscando equipos, tengo un par de equipos, uno fuera de Europa. Ya me hicieron una oferta y estoy pensando qué hacer. He hecho varias cositas con las que me podría ya ir, pero también tengo esa pasión, no me imagino en una oficina”, reveló.

Entre lágrimas Javier Aguirre se despidió del @RCD_Mallorca



El mexicano 🇲🇽 se va por la puerta grande y agradecido por la oportunidad en Mallorca.



pic.twitter.com/ul29n5ls5d — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) May 23, 2024

