Desde México piensan en Javier Aguirre

Javier Aguirre ha destacado nuevamente en el fútbol de España. El “Vasco” ha liderado de gran forma al Mallorca, club con el que estuvo muy cerca de conquistar una Copa del Rey. Su vínculo con el conjunto español estaría por finalizar y desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), querrían contratarlo.

La información fue difundida por Mediotiempo. El reporte indica que la entidad mexicana apostaría por la contratación del “Vasco” luego de que su contrato con el Mallorca llegue a su fin.

“La Federación Mexicana de Futbol está sondeando a Aguirre para que vuelva a México una vez que termine su relación laboral con el Mallorca, club con el que termina contrato acabando la presente temporada”, explica el reporte.

Tremendo inicio para #LineaDe4 @GibranAraige nos revela la oferta para que Javier Aguirre vuelva a la Selección, como asesor, desde lo directivo, de Jaime Lozano 🇲🇽🔥



🔴 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/4Y0lc0SRNJ — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 26, 2024

Sin embargo, la intención del ente federativo no es que Javier Aguirre se siente en el banquillo de la selección mexicana. El plan de los dirigentes es que el “Vasco” contribuya en el desarrollo del fútbol mexicano, pero como director deportivo o director de selecciones nacionales.

Javier Aguirre y buenas relaciones internas

Uno de los puntos a favor en esta posibilidad es la buena relación que mantiene Javier Aguirre con algunos dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol. El buen ambiente y la motivación de estar cerca de su familia son dos factores que podrían influir en esta contratación.

“El hecho de que Javier Aguirre tenga una buena relación con Juan Carlos Rodríguez, comisionado del futbol mexicano, lo pone con altas posibilidades de llegar, incluso las pláticas entre ellos son las que han animado a Javier Aguirre para pensar en regresar a México y de paso estar cerca de su familia”, agregó el portal.

🗣️ Javier Aguirre ve a @miseleccionmx en 'buenas manos' con Jaime Lozano al mando y enfocado en cumplir el objetivo: el Mundial de 2026 🇲🇽😎



¿Estás de acuerdo con 'El Vasco' o crees que puede llegar un mejor técnico? ‼️



➡️ https://t.co/g8Q3ZwwyHD pic.twitter.com/NkTE8eCgIs — AS México (@ASMexico) April 24, 2024

Finalmente, no está de más destacar que esta posibilidad no depende ni de Jaime Lozano, ni de los resultados que obtenga México en la Copa América 2024. La propuesta sería un hecho y, el fracaso de El Tri no aceleraría las negociaciones, ni el éxito las ralentizarían. La federación querría contar con la sabiduría del “Vasco” a toda costa.

