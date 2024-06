Sale a la luz video inédito que Cazzu envió a Christian Nodal semanas antes de anunciar su ruptura 

La polémica que ronda el nombre de Christian Nodal y su reciente romance con Ángela Aguilar a solo una semana de haber anunciado su ruptura con Cazzu no da tregua, mucho menos ahora que ha salido a la luz un video grabado por la rapera argentina el pasado 8 de mayo, donde grita su amor por el mexicano a los cuatro vientos. ¿Su rompimiento no es tan lejano como parece? Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

El programa “Hoy Día” fue el encargado de sacar a relucir el audiovisual que pone en jaque la versión que afirma que el noviazgo de los padres de Inti llegó a su fin hace tres meses, teoría que se habría difundido a través de redes sociales.

“Se dice que Nodal y Cazzu llevaban 3 meses separados, pero nosotros tenemos un mensaje que pareciera contradecir esa versión”, reveló la conductora del matutino, Andrea Meza. “Les cuento que Nodal estuvo en Telemundo grabando varias entrevistas el pasado 8 de mayo del 2024, o sea hace un mes y 3 días. En ese momento Cazzu le envió un mensaje que no salió al aire en aquella ocasión y hoy sale a la luz por primera vez“.

Dentro del clip inédito se aprecia a una Cazzu muy sonriente mientras se refiere al intérprete de “Botella tras botella” como ‘amor’ y le dedica unas palabras de cariño con motivo del próximo día del padre en México.

“Mi amor, ¿cómo estás? Te mando este mensajito para desearte un muy feliz día del padre, primer día del padre, así que muy especial. Te amo mucho, te amamos. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y de parte de Inti y de mí te mandamos un beso. Te amamos“, se le escucha decir a la cantante argentina.

Con respecto a la reacción que Christian Nodal tuvo al momento de mostrarle dicho video, los presentadores de televisión indicaron que no era notorio que pusieron fin a su relación: “A mí ni siquiera me cruzó por la mente, en ese momento teníamos entendido que ellos eran una pareja, tienen su hija, por eso se pidió ese video de felicitación. Ella lo manda y ya, para mí no había ningún otro tema”, explicó Andrea Meza, quien se encontraba junto al famoso cuando dicho clip se le mostró al cantante.

