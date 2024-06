Seguros para casas cada día más caros y escasos en California

Durante más de 20 años, María González, propietaria de una casa en el Valle de San Fernando mantuvo su seguro de vivienda con la aseguradora Farmers, el cual le costaba un promedio de $4,500 al año.

“En esas dos décadas nunca hice un reclamo, pero en el 2021 y el 2022 tuve problemas con una fuga de agua, y pedí ayuda a la aseguradora”.

Nunca lo hubiera hecho porque tras el segundo reclamo, la aseguradora le informó que por sumar dos en menos de cinco años, les iban a cancelar su seguro.

“Yo pensé, no hay problema, buscamos otro seguro, pero cuando empecé a buscar, nos daban precios de $15,000, $20,000 al año; y tras mucho buscar, me di cuenta que no íbamos a encontrar por menos”.

Al final, María tuvo que recurrir a una compañía de seguros en el estado de Utah, que le ofreció un seguro por $9,000 al año.

En una conferencia de prensa reciente con Ethnic Media Services, Vickie Kilgore, vicepresidenta adjunta del The Insurance Research Council, dijo que el estado más asequible en seguros de vivienda en 2021 en Estados Unidos, fue Utah y sus propietarios gastaron menos del 1% de sus ingresos.

“No tuvimos opción más que comprar seguro en Utah, viviendo en Los Ángeles, pero este año, nos lo subieron a $10,319.85 por año; aún así sigue siendo barato a como están de caros”.

Sin embargo, hizo ver que en diciembre pasado, cuando se metieron a robar a su casa en plena tarde, se dieron cuenta que era un seguro muy limitado.

“De $50,000 que nos robaron, solo nos querían dar $500. Decidimos mejor no presentar ninguna reclamación”.

María dice que el encarecimiento de los seguros para las viviendas, el cual es una obligación cuando se tiene un préstamo; junto a la escasez de opciones accesibles, mantiene a los propietarios de casa en una situación muy difícil.

“Hace poco se anunció que el comisionado de seguros, Ricardo Lara iba a tener una junta con los vecinos para hablar sobre el tema, pero no apareció y solo mandó a su gente”.

Dice que ellos les recomendaron visitar el sitio web California Fair Plan, un grupo de seguros contra incendios donde podían encontrar opciones.

“La verdad, yo les dije en su cara que ese sitio no sirve para nada. Lo que Ricardo Lara debe hacer es negociar con cada una de las aseguradoras, como lo hace Covered California con las compañías de seguro de salud que ofrecen precios accesibles”.

En la conferencia con Ethnic Media Services, Ricardo Lara, el comisionado de Seguros de California, reconoció que estamos en un punto en que las personas no encuentran seguro a ningún precio.

Pero también reveló que California está haciendo la reforma más grande en más de 30 años.

“Este es un enfoque integral que incluye mejorar el proceso de revisión de tarifas para proteger completamente a los consumidores, utilizando herramientas prospectivas para acceder y valorar el riesgo”.

Precisó que están en camino de implementar todos los cambios para diciembre de 2024.

“Las compañías de seguros se han comprometido a proteger el 85% de nuestras comunidades que han sido abandonadas, y ese es un gran acuerdo histórico”.

Este miércoles 12 de junio, Lara dijo en un comunicado que según este paquete regulatorio, al someter sus tarifas, las compañías de seguros deben detallar a dónde se pueden aplicar sus pólizas; y el Departamento utilizará su autoridad para que sean responsables.

Las compañías de seguros que utilicen modelos de catástrofes también deberán tener en cuenta las medidas adoptadas por los asegurados para mitigar el riesgo de incendios forestales.

“El Departamento tiene la intención de que esta sea una vía de doble sentido donde los consumidores reciban un mejor servicio. Necesitamos un modelo público como punto de referencia y regulaciones sólidas para evitar cobros excesivos y prácticas de suscripción desleales”, dijo Amy Bach, directora ejecutiva de United Policyholders, una organización sin fines de lucro fundada en 1991 que informa y defiende a los consumidores de seguros en el país.

La Opinión espera una respuesta de la oficina del comisionado de seguros, Lara acerca de cuándo los propietarios de vivienda pueden esperar, ver precios más accesibles en los seguros de sus casas, vivan o no en zonas de riesgos de incendios forestales.

Según la Proposición 103 promulgada por los votantes en 1988, las compañías de seguros son legalmente libres de elegir dónde ofrecer sus pólizas en California.

Como resultado, las ofrecen cada vez más en áreas del estado que se consideran menos riesgosas, especialmente ante la continua amenaza del cambio climático, lo cual afecta más a los residentes y propietarios de negocios en áreas con riesgo de incendios forestales donde el Plan FAIR de California se ha convertido en la única opción de seguro, no en el último recurso como estaba previsto, dijo la oficina de Lara.

Según la estrategia del comisionado Lara, a las compañías de seguros se les permitirá utilizar modelos de catástrofes prospectivas si, y sólo si, aumentan la emisión de pólizas en estas áreas afectadas por incendios forestales, lo que ayudará a solucionar una deficiencia fundamental de la Proposición 103.